Paragolfaren Per puttade bäst och säkrade tredjeplatsen

Två av lagen hade landat på 28 slag, tre på 29, ett på 31 och ett lag på 32 slag. Kampen om förstaplatsen var hård men lagkapten Tor Johansson tog sitt ansvar och säkrade segern för sig, Kent Karlsson och unge Vidar Hellberg, med en fin putt.

På andra plats kom Sagar Patel, Ola Englund och Carina Perjons. I särputtning om tredje pris puttade alla i lagen med 29 slag en låg och svår putt. Där puttade nybörjaren, paragolfaren Per Söderström, bäst och säkrade pallplatsen till Sven Olsson och paragolfaren Stig Olsson. Per är en av de nya paragolfarna som utnyttjar golfklubbens erbjudande om att gratis träning varje torsdag eftermiddag. Under torsdagen kom ett sent återbud till kvällens scramble och Per tog villigt emot erbjudandet om att få vara med i stället. Han svarade för två av sitt lags utslag och fick glädjen att se etablerade paragolfaren Stig Olsson slå flera fina utslag, göra en egen birdie på hål 16 och sänka en 20-metersputt på hål 17 för par.

Närmast hål vann Gunilla Svensson med 6,10 meter och bland herrarna Dan-Olof Johansson med 6,20 meter.