Pär Öberg misstänks för hets mot folkgrupp under Almedalsveckan – ska ha ropat ”hell seger” under NMR-tal

Sju medlemmar i nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, åtalas vid Stockholms tingsrätt misstänkta för hets mot folkgrupp.

En av de misstänkta är NMR:s presstalesman Pär Öberg från Ludvika, som var fullmäktigeledamot i Ludvika under förra mandatperioden. Han ska, tillsammans med fem andra, ha ropat ”hell seger” under Almedalsveckan på Gotland 2017. Detta ska enligt åklagaren ha skett under ett tal som en annan nazist höll, som ska ha handlat om det vita folkets överlevnad. Talaren åtalas också.

Enligt åklagaren har samtliga åtalade gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp då de uttryckt hot och missaktning för folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung och trosbekännelse.

Pär Öberg, och de andra åtalade, förnekar brott.

Som bevisning lyfter åklagaren bland annat fram en film som NMR ska ha publicerat. Den ska kunna styrka att brotten skett på allmän plats inför ett stort antal människor.

Pär Öberg vill inte kommentera åtalet.

– Ingen kommentar, säger han till tidningen.