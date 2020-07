Översvämningar och vatten i byggnader – Räddningstjänsten: "Det är jättesvårt att förebygga"

I Mora har en korsning svämmat över helt, med vatten upp till vindrutan, och i södra delar av länet, inte minst i Hedemora med omnejd, har SOS fått ta emot en del samtal från oroliga som drabbats av det kraftiga regnvädret.

Vad kan man göra när det svämmar över? När exempelvis nederbörden blir så omfattande att risken är stor för översvämning och att vattnet tränger in i huset?

– Det är jättesvårt att förebygga, säger Daniel Holmstrand, inre befäl vid Räddningstjänsten Dala Mitt.

– Man får be till vädergudar och hoppas att man slipper problemet, fortsätter han.

Räddningstjänsten larmas via SOS när det blir översvämningar.

– Det vi kan göra är att åka till platsen och är det akuta situationer försöka hjälpa de drabbade, förklarar Daniel Holmstrand.

Om det blir översvämning, exempelvis i en villa, vad gör ni då rent konkret när ni anländer?

– Först och främst bilda sig en uppfattning om läget och sedan försöka få stopp på flödet in i byggnaden.

Hur gör ni då?

– Försöker gräva ett dike så att vattnet förhoppningsvis tar en annan väg, säger Dala Mitts inre befäl.

Om det redan kommit in vatten i byggnaden?

– Antingen använder vi oss av en dammsugare som suger upp vattnet, eller om det är stora mängder jobbar vi med pump för att skjuta ut vattnet på annan plats.

Vad händer om det kommer många larm samtidigt?

– Då får vi prioritera. Åka på det mest akuta. Vi har begränsade resurser, säger Daniel Holmstrand.

Några konkreta tips och råd i övrigt?

– Nej, inte mer än att man ska se till att egna brunnar är rensade och spolade.

FAKTA/Skydda dig mot översvämning

Det blir lätt översvämning i källare - ställ upp sådant som står på golvet på hyllor eller flytta det till vindsförråd.

Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.

Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.

Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler - se till att ha filtar och något tungt att ställa ovanpå för att stoppa vatten från att komma in

Se till att marken runt ditt hus lutar bort från huset och att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus.

Flytta på bilen om den står på en plats som är placerad lågt.

Källa: Länsförsäkringar.

FAKTA/Om vatten redan tränger in i huset

Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.

Försök avleda vattnet genom att göra ett enkelt dike.

Täta ventiler och andra öppningar.

Om vattnet kommer in via golvbrunnarna - tryck in en filt eller handduk i brunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.

Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.

Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.

Källa: Länsförsäkringar.