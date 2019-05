Över 400 olika biologiska arter hittades vid årets BioBlitz Dalarna

INSÄNT: I samband med Den biologiska mångfaldens dag arrangerades för andra gången BioBlitz Dalarna den 25 maj.

I år hölls den vid Backa våtmark i Danholn strax utanför Falun.

En BioBlitz kan beskrivas som en intensiv tidsperiod av biologisk inventering av ett specifikt område. Experter och amatörer inventerar alla levande organismer inom ett utvalt område. Syftet är att upptäcka så många arter som möjligt i området tillsammans med allmänheten och samtidigt öka intresset för den biologiska mångfalden. Dagen startades tidigt med en fågelvandring runt området ledd av Dalarnas ornitologiska förening och man lyckades se totalt 35 arter under den turen. Dagen fortsatte sedan med flera exkursioner i området med inriktning på t ex pollinatörer och flora, under dessa turer växte artlistan allt längre.

Den sista exkursionen startades strax efter klockan 22 och då var det nattsångare och fladdermöss som stod i fokus. Strax före midnatt slogs lägret igen. Preliminära siffror visar att årets BioBlitz lyckades hitta 411 arter varav 16 är rödlistade och 21 observatörer bidrog, allt är dock inte artbestämt och inlagd på listan ännu så siffran förväntas stiga. Uppskattningsvis besökte 200 personer BioBlitzen vilket var mer än förra årets BioBlitz vid Långsjön i Borlänge.

Väldigt många av besökarna tog håvar och burkar med sig från lägret och samlade in arter som experterna kunde artbestämma. Återigen blev evenemanget en succé sett till antal arter som hittades, antal besökare samt intresset för den biologiska mångfalden. BioBlitzen arrangerades av Naturskyddsföreningen i Dalarna, Dalarnas Ornitologiska Förening, Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland, Dalarnas Botaniska Sällskap och Skogsriskan och i samarbete med Studiefrämjandet och Dalarnas museum.