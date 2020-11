Ovanligt samråd i ovanliga tider – här chattar politikerna om omdiskuterade planerna

Efter att deras beslut om att anta detaljplanen för Åkerö brofäste upphävdes av Mark- och miljödomstolen bestämde sig Leksands kommun för att göra om hela processen.

Den 28 oktober inleddes samrådet för den nya detaljplanen, som dock enbart skiljer sig från den tidigare på så sätt att den kompletterats med en kulturmiljöanalys, en rivnings- och efterhandlingsrapport samt en förnyad undersökning om betydande miljöpåverkan.

Samrådet ser dock inte ut som vanligt. Och precis som med mycket annat är det coronapandemin som ligger bakom.

– Vid ett traditionellt samråd brukar det vara så att vi sitter uppe i plenisalen och har en genomgång av detaljplanen och sedan får folk ställa frågor och komma med synpunkter. Sedan har vi även haft som ett öppet hus där man har kunnat gå och prata med en politiker eller med den sakkunnige på kommunen inom respektive områden, säger Sebastian Larsson (M), ordförande för samhällsbyggnadsutskottet.

– Men nu fanns ju inte riktigt de förutsättningarna givet den pågående pandemin...

När det under tisdagen var dags att låta allmänheten ställa frågor om detaljplanen satt därför Sebastian Larsson samt involverade tjänstemän själva i plenisalen. Istället fick intresserade skicka in sina frågor via en chatt.

– Det blev som en digital variant av ett samrådsmöte. Nu hade vi ingen genomgång i chatten av själva detaljplanen, men den finns utlagd på Youtube som en kortfilm där man får allt förklarat för sig, säger Sebastian Larsson.

Hur var intresset?

– Det var drygt 400 som var inne på själva chattsidan och av dem så var det cirka 20 stycken som ställde frågor.

Frågorna var blandade och handlade om alltifrån maximal byggnadshöjd till hyreskostnader och tänkbar handel i gatuplan.

– Det var mycket kring detaljplanen generellt men också många frågor kopplade till kulturmiljöanalysen vilket är den stora nyheten i den här detaljplanen.

Även om lösningen var lite speciell för pandemitiderna så konstaterar Sebastian Larsson att den här typen av arbetssätt kan vara bra även framöver.

– Vi har ju haft en ambition att bli mer digitala och tillgängliga i alla våra arbetssätt, och även i en framtid där det inte finns restriktioner är nog det här ett sätt som vi kommer arbeta på vid fler tillfällen.

Youtube-filmen har hitintills setts av närmare 600 personer och kommunen konstaterar att det är betydligt många fler än vid ett traditionellt samrådsmöte.

– Sedan ska vi givetvis fortsätta jobba med fysiska möten också när omständigheterna tillåter, men den här verktyget fungerade väl och det möjliggör förmodligen för fler att kunna delta, säger Sebastian Larsson.

– Nu körde vi ju två tillfällen, ett på lunchen och ett på kvällen, och för de som kanske är på jobbet eller hemma med barn så kan det ju vara enklare att gå in och ställa sin fråga på webben än att åka in till ett fysiskt möte.

Samrådsprocessen fortsätter nu fram till den 18 november.

– Fram tills dess har man möjlighet att komma in med sina synpunkter gällande detaljplanen och de ska antingen mejlas eller skickas in via post.

Därefter sammanställs och bemöts alla yttranden innan handlingarna ställs ut för granskning.

– Även under granskningen har man möjlighet att komma in med synpunkter. och när den så småningom är klar börjar en politisk process med antagande av detaljplanen. Och det här ska ju hela vägen upp till fullmäktige som till slut avgör i frågan.

När i tid tror du att det kan ske?

– Det här är inget arbete som blir klart i år utan det blir kanske någon gång till våren 2021. Det är vanskligt att säga någon tid men minst ett par månader in på 2021.