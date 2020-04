Ovanligt mycket skräp och bråte i vattnet – Runns sjöräddning varnar: "Man ska inte lita på att det man ser stämmer”

Runns sjöräddningssällskap vill uppmana de som vistas på Runn i Falun och Borlänge kommun med exempelvis båt eller vattenskoter – att göra det med stor försiktighet. Orsaken är att sjöräddningen i år upplever mer bråte i vattnet än vad det vanligtvis brukar vara på våren.

Pierre Engblom är skeppare på Runns sjöräddningssällskap. Han berättar om en händelse förra veckan som slutande bra – men som samtidigt hade kunnat få en tragisk utgång:

– Vi åkte på ett larm vid Främby där någon uppmärksammat ett stort och oidentifierat objekt i vattnet. När vi kom fram såg vi att det var en hytt på en båt och att själva skrovet var helt under vattenytan. Vi pumpade ur vattnet och körde in båten till hamn. I det här fallet såg man hytten, men om den hade varit ett par decimeter under vattenytan och en stort båt kommer och kör snabbt – då hade det kunnat gått riktigt illa. Riktigt illa.

Förutom att det är mycket bråte och skräp som flyter omkring saknas även många viktiga markeringar.

– Det är en hel del sjömarkeringar som helt försvunnit eller som flyttat på sig. Vi har exempelvis ett stort grund där det saknas tre sjömärken – och vissa grund är helt utan sjömärken just nu. Jag vet dock att detta kommer att börja åtgärdas här i dagarna.

De som befinner sig på sjön behöver vara extra vaksamma, betonar han.

– Det är jätteviktigt att man är det. Man ska inte lita på att det man ser stämmer, för tillfället. Håll gott avstånd till sjömärkena och gå verkligen på den säkra sidan – överdriv, det är mitt tips, säger Pierre.

Så kommer du i kontakt med sjöräddningen på Runn

Vid akuta ärenden – ring alltid 112.

Journummer: 073-146 79 12 eller 0200-290090