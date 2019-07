Orsayran hettade till – musik och värme

Äntligen kom värmen, visst är en musikalisk gatufest beroende av bra väder och bättre än vad som bjöds på onsdagskvällen går det inte att hitta.

Tabe-Bellman-Hank Williams-Blues-pop-rock, allt på en gång och överallt. Det är Orsayran i ett nötskal. Svetten rann om musiker och publik, och minst lika mycket rann både öl och andra vätskor.

Mest publik drog utan tvekan Leksands bluesmästare Pelle Lindström som dagen innan jubilerade och fyllde 40 eller kanske 70. Mycket vatten har runnit under leksandsbron sedan Pelle vände upp och ner på Leksand med Hamlet and the Shakespears. Nu hade han med sig ett moget gäng med bland annat orsapolaren Putte Snitt.

Ett gäng som publiken normalt betalar dyrt för att få uppleva. På Orsayran är det artisterna som betalar! Besökarna klarar sig med en frivillig tjuga för en Yraknapp.

Det må vara en bit till Leksand, men betydligt längre hade gänget Smorgasbandet, som kom från New York för att delta på onsdagskvällens yra.

– Det är vårt första besök här i Orsa, jag har själv varit i Rättvik en gång för länge sedan, säger Jeanne Eriksson från New York.

– Jag är god vän med Åsa Arvidsson, som är kvällens musikvärd, och vi har dragspelet gemensamt, fortsätter Jeanne, som tillsammans med svenskättlingarna Wayne Söderlund, Chad Widman och Johnny Soderlund bildade Smorgasbandet. En kvartett som redan efter 20 minuters gatuspel vuxit till det dubbla när de snubblade in i andra spelglada besökare.

– Jättefestligt, log Wayne redan efter tio minuters trummande. Utan tvekan satte de amerikanska gästerna glädjeribban högt för kvällen.

Ett glädjebesked fick också arrangörerna av yran när Berit Zetterqvist och Thomas Tjäder delade ut G-klavens stipendium på 10 000 kronor för den musikglädje som Orsayran sprider och hur yran främjar musiklivet i Dalarna.

– Från början samlade vi in pengar för att rädda en samling Hagströmsgitarrer, men numera har vi en stiftelse för att främja och uppmuntra musiklivet i Dalarna.

– Vi ordnar en midvinterkonsert i Rättviks kyrka där alla artister ställer upp gratis. Det är en del av det överskottet som vi nu delade ut till Orsayran, förklarar Thomas.

Så sant, för under 35 somrar har Orsayran verkat för spridandet av musik och glädje i en lyckosam röra. Och riktigt värmande.