Orsakajt’n tvingades ställa in – Östnorskajt’n blev en ersättare:”För oss är kajt’n viktigare än midsommarstången”

Midsommarfirandet är inte sig likt 2020. En rad olika evenemang har tvingats ställa in i spåren efter pandemin. Allt ifrån midsommarfirandet i gropen till löptävlingen Orsakajt’n. Något som Daniel Svensson, initiativtagare till Östnorskajt’n tyckte var trist. Enligt arrangören Daniel Svensson är det inte fråga om att konkurrera ut den traditionsenliga löptävlingen.

– Det är ju ett komplement till Orsakajt’n när de fick kasta in handduken på grund av corona. Vi hade mycket hellre varit där. Anledningar till att vi har kunnat genomföra är att vi hållit oss under 50 deltagare och att vi har bjudit in vänner och bekanta att delta.

Arrangören tycker att folk har skött sig och följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Jag tycker att folk hållit har avstånd. Mycket bättre än det ser ut i matbutikerna. Innan start hade vi märkt upp prickar med två meters avstånd och det funkade bra.

När startskottet gick stack knappa 50 löpare ut på banorna som mätte fyra kilometer och tio kilometer. Först i mål på den korta banan blev skidåkaren Moa Larsson. På den längre banan var det norsk dominans med en världsstjärna först över mållinjen. Eskil Kinneberg, som har ett guld från VM i orientering, fick nu ännu en merit när han vann premiären av Östnorskajt’n.

– Det var varmt idag, aldrig varit här och sprungit tidigare men det var väldigt fint.

Kinneberg, som har dubbelt medborgarskap och bor i Falun, har inte brutit några restriktioner och lämnat Norge. Eftersom många tävlingar har ställts in på grund av pandemin så var norrmannen glad över att kunna tävla.

– Kul att få lite tävlingskänsla igen. Bra också av arrangören att märka upp vid starten så att vi höll avstånd till varandra. Jag hoppas att kunna springa norska mästerskapen till hösten. Känns ganska tryggt med orientering ändå med tanke på att man är själv i skogen.

Om det var norsk dominans på herrsidan var det svenskt i topp bland damerna. Där vann den före detta elitskidåkaren Helene Söderlund som även hon var glad över att Orsakajt’n fått en ersättare.

– Kul att kunna tävla igen. Senast jag tävlade var när jag åkte Nattvasan med brorsan. Jag tävlar inte på det där viset jag gjorde tidigare. Numera är jag en glad elitmotionär och för mig är löptävling tradition på midsommarafton, berättade en trött, varm och glad Helen Söderlund.