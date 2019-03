Världsunik forskning på björnar i Dalarna – söker svar om framtida behandlingar av mänskliga sjukdomar: ”Måste våga tänka lite galet”

En människa som ligger still för länge förlorar muskelmassa, drabbas av benskörhet, riskerar njur- och hjärtsvikt och att drabbas blodproppar. Men björnen som går i ide har under evolutionen utvecklat ett försvar mot allt detta. Under vinteridet behöver den heller varken äta, dricka eller uträtta några behov.

Sedan tio år samarbetar svenska, danska och franska forskare med Skandinaviska björnprojektet, ett forskningssamarbete med fokus på ekologi och förvaltning. Två gånger om året, sommar och vinter, beger sig teamet i väg till fjällstationen i Tackåsen i Norra Dalarna för att under en vecka ta fett-, blod- och muskelprover samt ultraljud på björnar. Genom att påvisa skillnader hos djuren sommar och vinter hoppas forskarna kunna dra användbara lärdomar och få svaret på björnens vintergåta.

– Det finns en hel lista med sjukdomar där vi kan inspireras av björnen, säger Ole Fröbert, när vi ses på hans arbetsrum på sjukhuset en dag i februari, bara några dagar före stundande provtagning i Dalarna.

Det var efter att ha läst en tidningsartikel om björnar och deras vinterdvala som han fick idén.

– Björnen är det enda däggdjuret som går i ide i kyla och vars kroppstemperatur inte sjunker till mindre än 31, 32 grader. Det är det här som gör den så intressant att jämföra med oss, säger Ole.

Studien omfattar ungbjörnar. Att utföra proverna är inte helt riskfritt. För säkerhets skull utförs dem bara på ungdjur som väger max 75 kilo. Forskarna vill inte riskera möten med alltför stora björnar eller honor med ungar.

Björnarna som utrustats med GPS sövs sommartid med bedövningspilar som skjuts från helikoptrar. Vintertid gräver sig forskarna in i idet för att söva björnen. Varje år byts björnarna ut. Detta då man vill störa björnarna så lite som möjligt. Provtagningarna tar max en timme och hittills har man inte sett att provtagningarna skulle ha någon negativ inverkan på björnarna. Däremot radar Ole Fröbert upp en rad aspekter som är intressanta ur medicinsk forskningssynpunkt.

– Till exempel verkar den övervikt som björnen lägger på sig på hösten inför vilan vara en hälsosam fetma. Övervikt hos människan innebär en ökad risk för diabetes. Men björnen får inte diabetes. Det skulle kunna vara ett spår som kan leda till en framtida behandling. Att studera ett ultraljud av ett björnhjärta är också intressant. Ett björnhjärta går ner till tio slag per minut om vintern. Man ser nästan hur blodet "fastnar i hjärtat". För en människa skulle det här innebära svår hjärtsvikt och det skulle bildas proppar. Men det är som att björnen har någon sorts hjärtsvikt, men utan att ha symptomen, förklarar Ole Fröbert.

Hos en människa är det snudd på omöjligt att leva med tio hjärtslag per minut. Ole Fröbert hänvisar till en grupp yogande människor i Indien, som fått ner pulsen till så lågt som 25 slag. När ett människohjärta slår så sakta är slagen extra kraftiga för att kompensera. Så är det inte hos björnen.

– Vi har upptäckt att björnens blodplättar är mindre klibbiga på vintern, och mindre benägna att bilda proppar. När vi nu ska åka iväg och ta prover har vi med oss två tyska forskare som har en hel bil med utrustning för att kartlägga det här fyndet. Nästan alla patienter med risk för proppar äter blodförtunnande medicin, vilket medför risk för blödningar. Hittar vi orsaken till varför det blir så här hos björnen kan det innebära en förändring för miljontals människor i framtiden.

Genom att gå igenom alla proteiner i björnens blod har de hittat ett protein som förekommer 45 gånger så mycket hos björnen på vintern jämfört med sommartid. Han tror att proteinet kan vara en nyckel till vad som händer när björnen sover. Just nu forskar en doktorand i Ålborg knuten till projektet på just detta. Doktoranden har framställt ämnet, som också finns hos människan fast i långt mindre dos, på konstgjord väg.

- Om det visar sig vara en nyckel skulle man kanske kunna använda det för att lugna ner ämnesomsättningen hos en människa som ligger i respirator. Det är tufft för kroppen när allt kör på maximal styrka. Nu försöker man kyla ner kroppen hos sådana patienter. Men skulle du istället kunna ge det här ämnet skulle det kunna vara en stor framgång.

Ole betonar att det är lång väg kvar att gå. Än så länge vet man alldeles för lite om det här proteinet och dess egenskaper och vad det gör med andra molekyler.

– Det räcker inte med att bara ta en massa prover. Annan basal forskning måste köras parallellt. Det behövs också involveras fler individer i studien säger Ole och fortsätter:

– Ett sånt här projekt kan bara pågå om man som jag har en chef som förstår att tänka utanför ramarna och ger plats. För bra forskning måste man våga tänka lite galet. Kanske hittar vi ingenting. Men gör vi det kan det bli jättestort!

►Det medicinska björnprojektet är initierat av Ole Fröbert, forskare, professor och överläkare på hjärt-lungfysiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Ole Fröbert organiserar projektet, som har flera undergrupper med forskare i flera länder.

►Till skillnad från stillasittande eller sängliggande människor drabbas brunbjörnar varken av benskörhet, hjärt- eller njursvikt, proppar eller förlorad muskelmassa, trots att den går i ide ett halvår varje år. Forskarna hoppas kunna finna nya behandlingsmetoder för ett eller flera av dessa tillstånd genom att lära från björnen genom att titta på skillnader hos björnen sommar och vintertid.

►Projektet innebär att man utför och analyserar provtagningar på brunbjörnar varje sommar och vinter i Norra Dalarna. Proverna som görs är fett, blod och muskelprover samt ultraljud.

►Björnarna som undersökts följs efteråt av Skandinaviska björnprojektet som har konstaterat att björnarna utvecklar och reproducerar sig på samma sätt som björnar som inte störs under tiden i ide.