Insänt: Rock ´n´roll hos SPF i Orsa

Efter lite föreningsinformation blev det dags för eftermiddagens höjdpunkt som var underhållning av Björn Hemstad med ”Godbitar på nytt (sätt)”. Vår ungdoms musik, vilken låtskatt. Idoler som Elvis Presley, Connie Francis, Bill Haley, Fats Domino var representerade. Vi är rock and roll-pensionärerna.

Det var härliga bilder, berättelser och filmer från barndomen till vuxen via tonåren, ung kärlek, mopeden, bion, gärna med en kvinnlig eller manlig vän. Dansen med damernas tjyv och sista dansen, kanske spelades ”Save the last dance for me”. Radio med Radio Nord, som var en kommersiell station med topplistor och TV med bland annat Hylands hörna och Sportspegeln.

Kvinnorollen, som var konservativ, togs också upp, amerikanska bilar, raggare och brudar, knuttar och spättor, tonårsrebeller som James Dean och mycket mer. Rökning var en livsstil.

Låtar som framfördes under handklappning och takthållning med fötter, kan nämnas ”Rock around the clock”, ”Putti-Putti”, ”Lucille”, ”You’re sixteen” och ”What will I tell my heart”.

Framförandet avslutades med en varm applåd från publiken och tack från ordföranden.