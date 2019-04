Hellzephyrs - popbandet som blev musikaffär och ett liv tillsammans

– Vi var i 12-års åldern när vi i slutet på 1960-talet spelade minibasket. Vi slogs varje träning. Vi tyckte inte om varandra, vi pratade inte med varandra, berättar Pelle Klockar.

Men det skulle bli annorlunda.

Pelle har en lång tradition och rötter i musikbranschen i framför allt Orsa. Erik Ström, Pelles pappas morbror, drev Musik- och Missionsbokhandel på 1930-talet i Orsa. Pelles far Gunnar Klockar tog över affären tillsammans med Pelles mamma Inga och då blev det Musik-och hemslöjd där både instrument, mammas hantverk och leksaker såldes.

Dessutom drev Nils Klockar, även känd, som Piano Nisse, Pelles farbror musikaffärer i både Mora och Orsa. Han tog över musikdelen av Pelles far Grunnar på 50-talet och fortsatte arbeta med verksamheten till mitten av 1980-talet.

– I musikaffären fanns allt i hemmaelektronik, en pianoverkstad och många anställda. Det var en stor verksamhet, berättar Pelle.

Med den bakgrunden var musiken naturlig för Pelle, som tidigt började han "leka pop".

– Jag snickrade gitarrer och gjorde sladdar till gitarrerna av gummiband. Det var ju elgitarrer. Min kusin Anders och jag var kanske i 13-14-års åldern när vi började spela. Det var privata spelningar, Slipstenarna kallade vi oss.

– Något senare, 1978 på Delsbostämman träffade jag Per igen. Han spelade precis, som jag. Sedan dess har vi hållit ihop. Vi började spela hemma i Orsa och fick vi skivkontrakt med vårt band Hellzephyr direkt. Det var 1981, berättar Pelle.

Sista offentliga spelningen med Hellzephyr var långfredagen den 21 mars 2008 på Orsa hotell.

Pelles farbror, Piano Nisse ville att han skulle ta över musikaffären i Orsa.

– I fyra år försökte Nisse övertala mig. Så en dag frågade jag Per om vi skulle starta en musikaffär tillsammans.

Per sa ja och de tog över Piano Nisses lilla lager och öppnade Hellzephyr Musik på Järnvägsgatan i Orsa där affären varit hela tiden.

Lokalen är, som en labyrint men rum och vrår hit och dit. Överallt finns minnen, spår av många år med musik. Ett kvitto på en gitarrförstärkare, som dansbandet Sven-Ingvars köpt av Piano Nisse.

Bilder av Pelle och kusinen Anders när de spelade i Slipstenarna. Bilder på Hellzephyrs, bandet, som blev musikaffär. Och alla instrument och tillbehör, plektrum, stråkar, trumpinnar.

Sedan Erik Ström, Musik-och Missionsbokhandel, Piano Nisse och Hellzephyr har det funnits affärer som tillhanda hållit instrument till musiker och många barn och unga på väg att bli musiker eller spelar. Små fioler för mycket små barn dragspel, gitarrer, trummor.

Hellzephyr är och har varit ett musikaliskt centrum inte minst under Orsayran.

Kunder kommer in hela tiden, Per frågar vad de hejar på, Mora IK? Kunderna får hjälp med allt, om det gäller musik, men Pelle och Per vill sluta. Ta ledigt, vara fria. Pelle vill ha en egen instrumentverkstad och Per vill göra ingenting, precis vad han känner för att göra. Ha en riktig semester till exempel.

– Vi har haft så lite ledigt. En gång stängde vi för att ta semester. Då trodde våra familjer att vi skulle åka på semester med dem, men istället åkte Pelle och jag till Stockholm att lyssna på lite annan musik. Våra fruar var måttligt roade. Förra året stängde vi två veckor. Så tre veckor totalt har affären varit stängd. Affären har upptagit nästan hela våra liv. Det är ett andra hem. Det är och har varit mycket roligt att vara här, säger Per.

Per och Pelle hoppas att andra tar över musikaffären.

– Flera har hört av sig och är intresserade. Nu finns chansen igen. Det är ett ypperligt tillfälle att ta över en trevlig verksamhet. Vill ingen ta över får vi lägga ned. Man får bestämma sig för att sätta punkt, säger Per och Pelle.