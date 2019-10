Orsa Grönklitts nya sportchef får ökat ansvar: "Det här är sjukt roligt"

Men det är inte enbart längdskidåkningen, som är Marcus ansvar numer. Han har även den alpina delen, sommarsäsongen med multiarenan, som invigs på lördag, cykel, kanot, vandring, löpning, men längdskidanläggningen var han med att bygga upp 2014-2015.

– Vi har ett cirka två kilometer långt konstsnöspår vi öppnar under höstlovet 25-26 oktober. Det kan vi göra tack vare att vi sparar snö under ett täcke av bark. Det innebär att vi har skissäsong under sex månader.

– Att få det här jobbet på anläggningen där jag vuxit upp och ägnat hela mitt yrkesverksamma liv känns sjukt roligt. Jag har jobbat på alla avdelningar, den alpina, gjort snö, varit lite i Björnparken, som det hette då, jobbat i skidskolan, i sport shoppen och jag har varit aktiv både i alpint och längdskidåkning.

Marcus kommer från Orsa och har bott i Orsa hela livet. Den vackra naturen, den centrala placeringen i Sverige, god service och hög kvalitet är svaret på hur Orsa Grönklitt kan fördubbla sin omsättning varje år.

Jag brinner för det här på riktigt

– Utvecklingen är helt fantastisk. Vi har bland annat hittat Vasaloppsmotionärerna i Mälardalen. På den alpina sidan har vi många barnfamiljer. Sommarsäsongen har vi väldigt många holländare och tyskar. De kommer naturligtvis för vår storslagna natur, för att cykla, paddla kanot, vandra och springa.

– Jag vill jobba med helheten. Knyta ihop alla delar och jag ser fram mot att jobba med den nye anläggningschefen Johan Sares.

Och det finns ännu mer att göra anser Marcus. Mer samarbete med Rovdjursparken, mer föreläsningar, olika aktiviteter, vallakurser, besök av olika sportprofiler.

– Dessutom har vi fått en helt nyanlagd väg upp till Grönklitt från Våmhusvägen vilket varit mycket efterlängtat, säger Marcus och kollar dagens bokningsläge.

– Det är redan en 19 procentig ökning jämfört med samma period förra året, konstaterar den nya, glada sportchefen.