Tove utmanade ellitherrana i Idre 3-dagars "Synd på missen första dagen"

Trots en miss på den första etappen med fem minuter blev kostsam för Tove, som ändå kunde springa upp sig och utmana om pallplatserna i Idre.

- Det är klart att missen första dagen var lite sur, konstaterade Tove efter målgång.

- Men det gav ändå mycket att springa herrklassen, summerade Tove.

Det här är ändå en bra nivå och helt perfekt för min del, säger Tove som nu har siktet inställt på VM i Norge senare i sommar.

- Nu åker jag över till Norge för att träna, säger Tove, nöjd med de två avslutande etapperna då hon var trea i herrarnas elitklass och femma totalt, trots första dagens kostsamma misstag.

Segrade gjorde landslagslöparen Albin Ridefeldt från OK Linné som var drygt tio minuter snabbare än Tove över de tre dagarna.

- Det här var en positiv upplevelse. Jag hade inte tänkt ta ut mig och sprang i överdragsjackan, men terrängen var så fin så det blev full fart, summerade Albin sin insats.

- Hit kommer jag gärna igen, summerade Albin sin första vecka på Idre Fjäll.

En dalaseger blev det i H 14 genom Helmer Jöhnemark, Stora Tuna.

Idre 3-dagars totalt:

D21: 1) Catherine Taylor, OK Södertörn, 2.24.16, 11) Magdalena Olsson, Stora Tuna OK, 3.02.51.

H21: 1) Albin Ridefelt, OK Linné, 2.35.49, 5) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 2.46.13, 9) Linus Larsson, OK Kåre, 2.54.19, 15) Jon Eklund, IK Jarl Rättvik, 3.09.42.

D18: 1) Emma Ling, IK Hakarpspojkarna, 2.07.14, 7) Tilda Golsäter, Korsnäs IF OK, 2.26.16, 8) Elsa Nilsson, Domnarvets GOIF, 2.33.45.

D16: 1) Hanna Alsiö, IF Hagen, 1.55.09, 2) Maja Bergqvist, Korsnäs IF OK, 2.01.04, 4) Karolina Andersson, Dalaportens OL, 2.28.28, 5) Elsa Hermansson, IFK Mora OK, 2.29.17.

H16: 1) Casper Skepp, Sävedalens AIK, 1.33.01, 7) Egil Lissmyr, IFK Mora OK, 3.06.08.

D14: 1) Emma Zettervall, Karlskrona SOK, 1.19.21, 2) Moa Bergqvist, Korsnäs IF OK, 1.19.56, 4) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, 1.35.58, 6) Alva Ersson, IFK Mora OK, 1.42.14.

H14: 1) Helmer Jöhnemark, Stora Tuna OK, 1.26.47, 6) William Oksvold, OK Kåre, 1.50.04.

D12: 1) Ida Pauler, Skogslöparna, 1.13.55, 2) Hilma Dalin, OK Kåre, 1.14.06, 4) Alma Jöhnemark, Stora Tuna OK, 1.31.56.

H12: 1) Martin Nilsson, Skogslöparna, 58.06, 5) Oskar Kaipe, OK Kåre, 1.13.15, 6) Walter Oksvold, OK Kåre, 1.23.30, 15) Olle Villman, HJS-Vansbro OK, 1.54.10, 16) Noah Tysk, OK Kåre, 1.56.03, 18) Erik Lundback, Stora Tuna OK, 2.06.29.

H10: 1) Erik Zettervall, Karlskrona SOK, 48.07, 5) Viktor Lindgren, OK Kåre, 1.08.51, 16) Elliot Tysk, OK Kåre, 1.21.32.

Idrefjällens 3-dagars, etapp 3, lång

D21, 8 800 m: 1) Catherine Taylor, OK Södertörn, 56.19, 14) Magdalena Olsson, Stora Tuna OK, 1.10.38, 16) Jessica Halliday, Domnarvets GOIF, 1.12.19.

H21, 11 290 m: 1) Max Peter Bejmer, IFK Göteborg Orientering, 59.50, 2) Petter Eriksson, Ärla IF, 1.03.30, 3) Johan Höij, OK Linné, 1.04.20, 3) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 1.04.20, 12) Linus Larsson, OK Kåre, 1.13.06, 15) Jon Eklund, IK Jarl Rättvik, 1.15.03.

D20, 6 010 m: 1) Sofia Johansson, OK Skärmen, 51.25, 2) Elsa Holmgård, Kils OK, 53.04.

H20, 7 670 m: 1) Oscar Johansson, Karlskrona SOK, 45.04.

D18, 5 630 m: 1) Annick Meister, OK Södertörn, 42.00, 4) Tilda Golsäter, Korsnäs IF OK, 45.09, 7) Elsa Nilsson, Domnarvets GOIF, 51.25.

H18, 6 900 m: 1) Jakob Sjöberg, Gävle OK, 44.08, 8) Thobias Brodin, IFK Mora OK, 2.10.49.

D16, 5 290 m: 1) Hanna Alsiö, IF Hagen, 41.55, 2) Maja Bergqvist, Korsnäs IF OK, 45.18, 3) Tuva-Cajsa Spik, Leksands OK, 50.19, 6) Elsa Hermansson, IFK Mora OK, 1.00.57, 8) Karolina Andersson, Dalaportens OL, 1.09.05.

H16, 5 740 m: 1) Hugo Kindborn, OK Hällen, 33.43, 7) Egil Lissmyr, IFK Mora OK, 59.16,

D14, 4 050 m: 1) Emma Zettervall, Karlskrona SOK, 26.55, 2) Moa Bergqvist, Korsnäs IF OK, 27.35, 29.55, 4) Malin Håll, HJS-Vansbro OK, 32.31, 6) Alva Ersson, IFK Mora OK, 35.58.

H14, 4 050 m: 1) Marcus Lamm, Frölunda OL, 29.49, 2) Helmer Jöhnemark, Stora Tuna OK, 30.00, 7) William Oksvold, OK Kåre, 45.43, 8) Ivar Lissmyr, IFK Mora OK, 51.08.

D12, 3 030 m: 1) Hilma Dalin, OK Kåre, 24.20, 2) Emma Engström, Finspångs SOK, 26.33, 3) Ida Pauler, Skogslöparna, 26.56, 8) Alma Jöhnemark, Stora Tuna OK, 34.10.

H12, 3 030 m: 1) Martin Nilsson, Skogslöparna, 21.46, 5) Oskar Kaipe, OK Kåre, 26.18, 7) Walter Oksvold, OK Kåre, 30.15, 15) Noah Tysk, OK Kåre, 39.50, 16) Erik Lundback, Stora Tuna OK, 49.44, 17) Olle Villman, HJS-Vansbro OK, 51.48.

H10, 2 300 m: 1) Erik Zettervall, Karlskrona SOK, 15.25, 7) Viktor Lindgren, OK Kåre, 20.57, 16) Elliot Tysk, OK Kåre, 26.57.