Kåre-Kajsa tvåa när Idrefjällveckan inleddes med fjällorientering

– Nej jag måste hem och jobba nu, så det blir bara den här insatsen, konstaterade Kajsa, efter att ha gått i mål i ledningen,

– Det är ganska lätt när man följer linjen. Men missar man. Då är man rejält borta, men idag har jag sprungit riktigt bra, summerade Kajsa sin dryga mil över Nipfjället och Städjans sluttningar.

Nu räckte inte Kajsas resultat till seger, för på de två sista kontrollerna in mot målet tappade hon segern. Det när IFK Göteborgs landslagslöpare Elin Månsson kunde passera och vinna med 14 sekunder, det sedan Kajsa haft ledningen ändra fram till dess.

I herrklassen gick segern till Ärlas Robbin Kantarp.

Två dalasegrar ordnade Ella Olsson, Grycksbo D20 och, Maja Bergqvist, Korsnäs IF, D16.

Idrefjällveckan fortsätter på måndagen med sprint. Sedan väntar Idrefjällen 3-dagars och då kommer världens bästa orienterare, Stora Tunas Tove Alexandersson, att finnas på start och det i herrklassen!

Fällorienteringen:

D21, 10 070 m: 1) Elin Månsson, IFK Göteborg Orientering, 1.01.03, 2) Kajsa Risby, OK Kåre, 1.01.17, 11) Jessica Halliday, Domnarvets GOIF, 1.16.42, 15) Ingrid Alexandersson, Stora Tuna OK, 1.25.22.

21 Kort, 5 790 m: 1) Karin Elgh, Köping-Kolsva OK, 41.00, 6) Hanna Gustafsson, OK Kåre, 55.51.

D20, 7 140 m: 1) Ella Olsson, Grycksbo IF OK, 49.08.

D18, 6 830 m: 1) Emma Ling, IK Hakarpspojkarna, 47.15, 4) Tilda Golsäter, Korsnäs IF OK, 59.26, 6) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, 1.14.52.

H18, 8 000 m: 1) Jakob Wilhelmsson, Karlskrona SOK, 1.00.02, 3) Thobias Brodin, IFK Mora OK, 1.24.21.

D16, 4 700 m: 1) Maja Bergqvist, Korsnäs IF OK, 36.02, 4) Elsa Hermansson, IFK Mora OK, 43.27, 7) Thea Nordin, Korsnäs IF OK, 51.29.

H16, 5 790 m: 1) Hugo Kindborn, OK Hällen, 34.46, 2) Jon Hansson, OK Kåre, 40.49, 9) Linus Sjödén, Älvdalens IF OK, 1.23.32.

D14, 3 940 m: 1) Emma Zettervall, Karlskrona SOK, 28.49, 2) Mira Nordin, Korsnäs IF OK, 30.45, 5) Alva Ersson, IFK Mora OK, 33.21, 12) Irma Berg, Domnarvets GOIF, 47.53.

H14, 3 940 m: 1) Erik Nederheim, Täby OK, 27.07, 13) Ivar Lissmyr, IFK Mora OK, 40.56, 15) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, 45.55.

D12, 2 440 m: 1) Emma Engström, Finspångs SOK, 17.47, 6) Ellen Forsgren, Västerbergslagens OL, 30.16.