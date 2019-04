Kåre femma med mersmak i damernas Tiomila – Stora Tuna bästa dalalag på herrsidan

I fjol var OK Kåre länge med och utmanade Stora Tuna om att bli bästa dalalag i damernas Tiomila, men Lisa Risby fick till slut ge sig mot landslagskompisen och världsstjärnan Tove Alexandersson. Kåre slutade på trettonde plats då och regerande mästaren Stora Tuna gick i mål som åttonde lag.

I år, i Skåne, var Alexandersson för långt efter för att kunna utmana på sistasträckan. Lisa Risby gick ut som åttonde dam, nästan elva minuter före Stora Tuna på 23:e plats.

I stället för striden om att bli bäst i Dalarna hamnade Lisa Risby i en kamp om att bli bästa svenska lag. Åt finska vinnarlaget Tamperen Pyrintö, där Venla Harju gick ut med fyra och en halv minus försprång till tvåan, kunde ingen göra något. Men bakom finskorna blev det riktigt spännande.

Halvvägs in på sträckan hade Lisa Risby bara en halv minut upp till andraplatsen. Och vid sista mellantiden innan förvarningen var hon uppe på tredje plats. Andraplatsen gick till slut med ganska klar marginal till Alfta-Ösa, där Natalia Gemperle var 1.38 efter Harju i mål och nästan minuten före trean Sara Hagström, IFK Göteborg.

Lisa Risby tog OK Kåre i mål på en fin femteplats, endast 16 sekunder från tredjeplatsen.

I laget sprang även Vilma von Krusenstierna (växlade som 20:e), Martina Ruch (14), Kajsa Risby (femma och näst snabbast av alla på sträckan), Jenny Eriksson (åtta). Värt att notera är att förutom schweiziskan Ruch är alla tjejerna i laget fostrade i klubben.

Bakom Kåre förde Tove Alexandersson upp Stora Tuna till 17:e plats, med den snabbaste tiden av alla på sista sträckan.

IFK Mora, där Paula Gross växlade som tvåa efter första sträckan, slutade 21:a och Malungs OK Skogsmårdarna 39:a.

På herrsidan var Stora Tuna med bra efter långa natten (sträcka 4), där Olle Kalered förde upp laget på andra plats, bara en sekund bakom IFK Göteborgs Fredrik Bakkman. Men sedan kunde varken Stora Tuna eller något annat lag följa med stjärnspäckade Blåvitt, som till slut vann med sju minuter och 48 sekunder tillgodo på tvåan Koovee.

Efter sträcka fem och sex var Malungs OK Skogsmårdarna i stället bästa dalalag, när Stora Tuna tappade både tid och placeringar. Men Borlängeklubben kom tillbaka efter en fin insats av Henrik Johannesson som hade näst bästa sträcktiden på sträcka sju där han förde upp laget till åttonde plats. Stora Tuna höll sig sedan kvar på topp tio hela vägen och Emil Svensk förde klubben i mål som åtta och bästa dalalag och tredje bästa svenska lag.

Malungs OK Skogsmårdarna gick i mål som 15:e lag och fjolårets bästa dalalag IFK Mora slutade 21:a. OK Kåre, som log sexa efter en fin insats av Isac von Krusenstierna på andra sträckan, gick i mål på 51:a plats.

RESULTAT, TIOMILA 2019, ÖSTRA GÖINGE.

Dam: 1) Tamperen Pyrintö 3.55.52, 2) Alfta-Ösa, 3.57.30, 3) IFK Göteborg, 3.58.25 ... 5) OK Kåre (Vilma von Krusenstierna, Martina Ruch, Kajsa Risby, Jenny Eriksson och Lisa Risby) 3.58.41, 17) Stora Tuna OK (Tilda Östberg, Ronja Hugg, Julia Jakob, Frida Sandberg, Tove Alexandersson) 4.05.06, 21) IFK Mora (Paula Gross, Isabel Salén, Tereza Janošíkova, Olha Panchenko, Denisa Kosová) 4.08.44, 39) Malungs OK Skogsmårdarna (Jennie Börjesson Eriksson, Magdalena Cermakova, Johanna Börjesson Eriksson, Elin Fjellström, Vendula Horcicková) 4.20.29, 70) OK Kåre 2 (Matilda Eriksson, Vendela Söderqvist, Matilda Andersson, Alva Ringi, Hanna Barkegren) 4.36.56, 91) IFK Mora 2 (Sara Kindlund, Evgeniya Ryapolova, Indre Valaite, Anastasia Trubkina, Johanka Simkova) 4.47.07.

Herr: 1) IFK Göteborg 11.03.34, 2) Koovee, 11.11.22, 3) Halden, 11.17.13 ... 8) Stora Tuna OK (Viktor Svensk, Emil Liljequist, William Pommer, Olle Kalered, Jesper Svensk, Joakim Svensk, Henrik Johannesson, Anton Sjökvist, Anton Forsberg, Emil Svensk) 11.22.11, 15) Malungs OK Skogsmårdarna (Daniel Hájek, Filip Wadsten, Ludvig Åhlund, Jakob Lööf, Erik Rost, Rickard Börjesson, Thomas Landqvist, Albin Lillieström, Oskar Sandberg, William Lind) 11.45.25, 21) IFK Mora (Roman Ryapolov, Per Harald Löfgren Johansen, Zsolt Lenkei, Simon Hodler, Rafael Huber Svensson, Mikhail Kuleshov, Artem Panchenko, Florian Attinger, Marek Minar, Vojtech Kral) 11.53.02, 51) OK Kåre (Jonas Gustafsson, Isac von Krusenstierna, Emil Åberg, Markus Living, Gustav Öhgren, Johannes Öhgren, Linus Larsson, Matej Kamenicky, André Andersson, Radek Nozka) 13.05.26, 62) Stora Tuna 2 (Henning Sjökvist, Henrik Löfås, Erik Blomgren, Stepan Mudrak, Andrey Lamov, Ivan Sirakov, Markus Lang, Jonas Andersson, Jonas Carlsson, Rikard Claesson) 13.15.24, 67) Malungs OK Skogsmårdarna 2 (Matjaz Stanfel, Martin Hammarberg, Johan Nordlund, Linus Bohman, Oskar Lundqvist, Stefan Jonsson, Joel Börjesson Eriksson, Manuel Mexia de Almeida Horta, Håkan Eriksson, Ola Nyberg) 13.29.10, 76) IFK Mora 2 (Erik Folkesson Blom, Sebastian Baumann, Adrian Dahlström, Linus Rapp, Nicola Müller, Daniel Duhlbo, Jegor Kostylev, Kristian Dahlström, Albin Gezelius, Gustav Johnsson) 13.48.33.