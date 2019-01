Idre Fjällveckan ersätter Idreveckan - fjällorienteringsfesten lever vidare

Kart-Bosses jobb. med att under 44 år etablera orienteringen runt Idre Fjäll och ta fram nya kartor och arrangera Idreveckan, tog slut efter fjolårets vecka.

Men nu står det klart att det blir en fortsättning. Det är Per Forsberg som tillsammans med en grupp orienteringsvänner nu tar över arrangemanget.

- Ambitionen är att vi också ska ta över Idrefjällens orienteringsklubb. Så det blir en orienteringsvecka även i sommar efter midsommar, med i i stort samma upplägg med fjällorientering, sprint och tredagars, berättar Per.

Själva tävlingen blir mer eller mindre ett ideellt uppdrag.

-Det som skett är att orienteringsförbundet och Idre Fjäll är överens om att ta fram nya kartor. Det jobbet har jag fått tillsammans med Kenneth Kajsajuntti och Tord Hedenskog, berättar Per Forsberg.

För Per som under många år bodde i Idre blir det nu att åter flytta upp, om än tillfälligt. I samband med att han var speaker på skicrosstävlingarna, så avslöjade Per planerna och informerade att det blir orientering i sommar runt Idre Fjäll, precis som tidigare år.

- Grunden följer samma upplägg som tidigare, men efter önskemål från Idre Fjäll och sett ur arrangörsynpunkt kommer vi att flytta in mer av tävlingarna på Idre Fjäll med start och mål runt torget på Idre Fjäll, berättar Per.

De nya kartorna är redan påbörjade.

- Vi räknar med att ha flera nya kartor klara och har redan hunnit med en hel del av markarbetet. Till vår hjälp har vi den laserskanning som gjorts och som ger ett väldigt bra underlag.

En av de nya kartorna kommer att sträcka sig söderut från Idre Fjäll mot Slättvåla och en annan karta ska tas fram från Idre Fjäll mot Städjan. Likaså ska en sprintkarta tas fram över stugbyområdet runt Idre Fjäll.

-Arbetet med kartorna kommer att fortsätta och då handlar det om kartor från Burusjön mot Nipfjället och så givetvis en ny karta över Städjan-Nipfjället. målet är att vara klara till 2020.

- För fjällorienteringen blir det i sommar en karta som bygger på den laserskanning som gjorts, förklarar Per.

För Idre Fjäll är orienteringen en viktig sommaraktivitet och samarbetet med orienteringsförbundet väldigt värdefull. Inte då minst för orienteringens riksläger som sedan några år är tillbaka på Idre Fjäll.

Idre Fjäll har också ett nära samarbete med världens bästa orienterare, Tove Alexandersson, som är en av Idre Fjälls ambassadörer.

- Ett önskemål från Idre Fjäll är att kartorna också ska gå att använda för den stora cykelsatsningar som sker liksom för fjällvandring, berättar Per.

På hans egen önskelista står en snabb snösmältning i vår. Det för att hinna med så mycket kartarbete som möjligt innan det är dags för den första Idre Fjällvecka i orientering, som följer på Kart-Bosses 44 Idreveckor.