Dalatrio till junior-VM i orientering – debut för Tilda Östberg

Det är tre nyblivna medaljörer från sprint-SM i Hudiksvall som tagit plats i den svenska JVM-truppen.

Tilda Östberg, 18, vann D18-klassen på SM, och sprang dessutom förstasträckan i Stora Tunas segrande lag i sprintstafetten. Östberg, som går på skidgymanasiet i Mora och åkte längdskidor för Sverige på ungdoms-OS i Sarajevo i vintras, är debutant i JVM-sammanhang.

Stora Tunas Viktor Svensk (H18) och Grycksbos Ella Olsson (D20) kom hem från SM-helgen i Hälsingland med varsin silvermedalj. De var båda med på JVM redan i fjol.

OK Kåres Vilma von Krusenstierna, som varit med i två JVM i rad, saknas däremot i den svenska truppen efter en tung vår där hon haft problem med både skada och sjukdom. Även om hon gjorde en sensationellt fin comeback med ett SM-brons i D20-sprinten i helgen.

Totalt sex damer och sex herrar är uttagna till JVM. Endast fyra namn i den svenska VM-truppen var med i fjol, utöver Svensk och Olsson även Linköpings Alva Sonesson och Ravinens Axel Granqvist.

Endast Granqvist och klubbkompisen Erik Herne är sistaårsjuniorer.

– Jättespännande med många nya namn som fightat till sig JVM-platserna under våren. Såklart är det jättetufft för de löpare som haft JVM som säsongens stora mål men som hamnat precis utanför truppen. Men i Sverige så är toppen väldigt bred, och de som hamnar precis utanför hade varit välkomna i vilken annan trupp som helst, säger juniorernas förbundskapten Kalle Dalin.

Den svenska JVM-truppen

Här är det svenska laget till junior VM i Danmark 6–12 juli:

Dam: Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, Ella Olsson, Grycksbo IF OK, Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, Johanna Källvik Leufvén, Åmåls OK, Hanna Lundberg, OK Renen, Tilda Östberg, Stora Tuna OK.

Herr: Axel Granqvist, OK Ravinen, Emil Auselius, Bredaryds SOK, Erik Herne, OK Ravinen, Gustav Runefors, Växjö OK, Samuel Pihlström, OK Landehof, Viktor Svensk, Stora Tuna OK.