Albin Gezelius sprintsnabbaste dalalöpare i idresprint

Idrefjällsprinten avgjordes inne i stugbyområdet på Idre Fjäll och snabbast herrarnas elitklasss var landslagsmannen Albin Ridefeldt, OK Linne. Albin var snabbast mellan varje kontroll och därmed också klart snabbast totalt. I damernas elitklass segrade Elin Carlsson OK Pan-Kristianstad.

När Idrefjällveckan nu fortsätter så blir det med första etappen i Idre 3-dagars och då startar Tove Alexandersson i herrklassen, det för att få en tuffare miljö att springa i.

Resultat Idrefjällsprinten: D21, 2 720 m: 1) Elin Carlsson, OK Pan-Kristianstad, 16.28, 2) Ella Olsson, Grycksbo IF OK, 16.32, 3) Nelly Carlsson, OK Pan-Kristianstad, 17.38,

H21, 3 140 m: 1) Albin Ridefelt, OK Linné, 15.21, 2) Josef Nordlund, OK Linné, 16.08, 3) Christian Foley, Sigtuna OK, 17.49, 13) Thobias Brodin, IFK Mora OK, 30.28.

D18, 2 450 m: 1) Emma Ling, IK Hakarpspojkarna, 14.56, 9) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, 22.42.

D16, 2 350 m: 1) Lisa Åkesson, Markbygdens OK, 13.41, 5) Elsa Hermansson, IFK Mora OK, 17.03, 6) Karolina Andersson, Dalaportens OL, 18.06,

H16, 2 450 m: 1) Albin Gezelius, IFK Mora OK, 13.34, 2) Hugo Kindborn, OK Hällen, 14.06, 3) Albin Blomberg, Segersta OK, 14.47, 10) Egil Lissmyr, IFK Mora OK, 22.29, 12) Linus Sjödén, Älvdalens IF OK, 23.25.

D14, 1 920 m: 1) Emma Zettervall, Karlskrona SOK, 12.34, 2) Tuva Östangård, Gamleby OK, 13.09, 3) Moa Bergqvist, Korsnäs IF OK, 13.15, 4) Alva Ersson, IFK Mora OK, 14.37,

H14, 2 150 m: 1) Max Österberg, Gustavsbergs OK, 11.33, 2) Olle Dalin, OK Kåre, 13.09, 10) Axel Gräfnings, Grycksbo IF OK, 18.28, 11) Ivar Lissmyr, IFK Mora OK, 18.35, 13) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, 20.46.

D12, 1 190 m: 1) Hilma Dalin, OK Kåre, 9.03, 8) Ellen Forsgren, Västerbergslagens OL, 18.23.

H12, 1 210 m: 1) Emil Ling, IK Hakarpspojkarna, 8.02, 9) Oskar Kaipe, OK Kåre, 12.19, 14) Erik Lundback, Stora Tuna OK, 16.18.

H10, 980 m: 1) Jonathan Engström, Härnösands OK, 7.59, 13) Erik Gräfnings, Grycksbo IF OK, 24.35.