Orientering populärt på sommarlovet

Temperaturer på närmare 30 grader stoppar inte deltagarna i orienteringsskolan på Högberget. Det går ju att göra som sjuåriga Lina Enberg, Blötberget, tömma en vattenflaska över huvudet för att få lite svalka.

Men så är hon en van orienterare också.

– Jag brukar orientera ganska mycket, det är roligt, säger hon.

Erik Granqvist, Ludvika, är också sju år och orienterar för första gången.

– Jag brukar springa runt i skogen annars och tyckte det skulle vara kul att prova orientering också, säger han.

Orienteringsskolan har gett mersmak.

– Det var roligt så jag kommer fortsätta orientera efter sommarskolan, säger han.

Efter orienteringsövningen i motionsspåret på Högberget samlas barnen för att sprita händerna och ta fikarast på Skogsplan, innan det är dags för nya aktiviteter.

Det är orienteringsklubbarna Ludvika OK och OK Malmia som arrangerar årets orienteringsskola för barn. Den har pågått under två veckor, måndag till torsdag.

Totalt 40 deltagare i åldrarna 7-13 år har deltagit under en vecka vardera, uppdelade på fem grupper.

Ännu fler hade velat vara med, men på grund av covid-19 har arrangörerna tvingats begränsa grupperna.

– Intresset har varit så stort att vi tyvärr fått säga nej till flera barn som inte fått plats, berättar Alma Wallman.

Hon är en av sju ungdomar som sommarjobbar som ledare under orienteringsskolan.

– De har gått en kort utbildning hos SISU Idrottsutbildarna och har själva planerat innehållet i sommarskolan, berättar Lotta Wedman, Ludvika OK.

På plats finns också vuxna handledare och ungdomar från klubbarna som ställt upp som extra ledare.

Vecka 27 kommer de barn som deltagit i sommarskolan att bjudas in till att springa en tävling på Biskopsnäset, som också den arrangeras av sommarjobbarna.