Orestämman ställs in - siktar på 2022: "Vi tycker inte att vi vågar"

Spelmansstämman vid Furudals bruk som sedan 2009 brukar genomföras i början av augusti ställer in för andra året i rad. Beslutet fattades under stämmans styrelsemöte under onsdagen.

– Vi var tvungna att ta samma beslut i år. Vi ser ju hur andra arrangörer gör i dessa pandemitider och vi rättar in oss och tar vårt ansvar, säger Börje Sommar.