Orange rosetter mot barnäktenskap och våld mot kvinnor

Det var en del av kampanjen ”Zonta Says No” som pågått under 16 dagar mellan den 25 november och den 10 december. Under dessa dagar som FN kallar ”Orange the World” har Zontaklubbar i Sverige från norr till söder förmedlat budskapet: Stoppa barnäktenskap, och på olika sätt gett röst för kvinnors rätt till ett liv fritt från våld.

Det var många Ludvikabor som ville köpa en orange rosett och intäkterna går oavkortat till Zontas projekt för att stoppa barnäktenskap som är en form av sexuellt och könsrelaterat våld med nedbrytande fysiska, sociala och ekonomiska effekter.

Zonta vill att alla kvinnor ska kunna leva ett liv utan risk för våld, hot eller trakasserier. Barn ska inte kunna ingå äktenskap innan man är myndig eller mot sin vilja. Alla barn ska få möjlighet att vara barn och inte riskera att bli bortgifta.

I många länder, även i Sverige, berövas flickor sin barndom och självbestämmande och förlorar sin rätt till utbildning och ett värdigt liv. 2018 anmäldes fem brott mot äktenskapstvång/vilseledande tvångsäktenskapsresa i Ludvika och Smedjebacken.