Öppnade för flytt – Leksandsstjärnan om vändningen: "Många har hört av sig"

Marek Hriviks avsked från Leksand blev dramatiskt.

Kort efter att SHL-säsongen stängdes i förtid var 28-åringen tvungen att sätta sig i bilen och jäkta ner över kontinenten hem till Slovakien – i rädsla för att de europeiska ländernas gränser skulle stänga.

Men Hrivik hann hem och satte sig i självkarantän i fjorton dagar.

Jag gjorde inte min bästa säsong, ändå visar de mig ett sånt stöd

Ishockey och var han skulle spela i framtiden upptog inte särskilt många av hans tankar när coronapandemin spreds över världen.

– Med allt som händer runtikring oss nu vet jag inte så mycket. Är det ens lag som letar efter spelare till nästa säsong? Jag har sagt till min agent att vi ska prata om vad som är på gång lite senare, sa han till Sporten den 18 mars.

I mitten av april avslöjade Marek Hrivik att han varit i kontakt med Leksands IF och att orten "är ett väldigt speciellt ställe att spela ishockey på". Under onsdagen – lite i skuggan av att Björn Hellkvist presenterades som ny huvudtränare i Leksands IF – släppte LIF nyheten att Marek Hrivik förlängt sitt kontrakt till och med säsongen 2021/22.

Relationen till sportchefen Thomas Johansson – och supportrarna – var de grundbultar han byggde sitt beslut på.

Sen blir det mycket rykten också, ska man gå på dem kunde man ju tro att jag redan hade skrivit på för Malmö

– Jag har pratat med Thomas sen säsongen tog slut och jag känner att han och klubben verkligen gjort allt för att få mig att stanna. Jag fick en bra bild av klubben under hela förra säsongen. Lagkamraterna, ledarna och alla runt laget är bra människor, säger Marek Hrivik som fortsätter med att hylla fansen:

– Efter säsongen har många Leksandsfans hört av sig till mig på sociala medier vilket har varit väldigt roligt att se. Jag gjorde inte min bästa säsong, ändå visar de mig ett sånt stöd. Såna supportrar som Leksand har ser man knappt längre.

Hur såg intresset ut från annat håll?

– Jag kikade ju mot Ryssland, men läget är ju väldigt osäkert där precis som för alla andra just nu. Så det blev Sverige till slut. Det fanns andra klubbar som visade intresse, men Leksand var det bästa för mig. Sen blir det mycket rykten också, ska man gå på dem kunde man ju tro att jag redan hade skrivit på för Malmö.

Trots att Marek Hrivik var Leksands främste poängmakare den gångna säsongen tror han att det finns utrymme för förbättring såväl för honom själv som för laget i stort. Förra hösten gick han in i den nya säsongen, i en ny liga, efter att en hjärnskakning i KHL fått honom att missa stora delar av säsongen 2018/19.

– Jag hade inte spelat hockey på åtta-nio månader när jag kom till Leksand. Det tog sin tid att hitta rätt i mitt spel, men jag tycker att jag kom i gång så småningom och mot slutet av säsongen kände jag igen mig själv på isen, säger Hrivik.

– Samma sak med laget. Mot slutet av säsongen lyfte vi oss och slog bra lag som Frölunda och HV71. Vi pressade Färjestad, och även om vi förlorade tyckte jag vi var det bättre laget. Överlag fick vi ihop spelet mot slutet, och det känns som att det fortfarande finns outnyttjad potential hos flera av spelarna.

Jag kommer inte att ha med bilen till Leksand i vinter. Jag gör inte om den resan genom Europa igen

Vad vet du om er nye tränare Björn Hellkvist?

– Inte mer än att jag har pratat lite med Adam Tambellini (Modoforward som spelade för Hellkvist förra säsongen) och hört att han är en bra tränare och person.

Thomas Johansson talar om att ni ska spela en högintensiv "give and go"-hockey – passar den dig?

– Jag har ju spelat i Nordamerika under större delen av min seniorkarriär, så den typen av hockey är inget nytt för mig. Den är jag van vid.

Till veckan ska Leksandsspelarna börja återsamlas och kicka i gång försäsongsträningen i mindre grupper. Frågan om när Marek Hrivik kan flyga till Sverige är omöjlig att besvara i ett nära nog igenbommat Slovakien.

– Jag har ingen aning när jag kan komma till Leksand igen, men förmodligen och förhoppningsvis i augusti, säger Hrivik som bara vet att det är flyg som gäller den här gången.

– Ja, jag kommer inte att ha med bilen till Leksand i vinter. Jag gör inte om den resan genom Europa igen (skratt).