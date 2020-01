Öppna förskolan räddad – men de har inte fallit för opinionstrycket

Öppna förskolan som ingår i familjecentralen Villgott med lokaler vid Kyrkskolan, skulle ha lagts vilande senast från 1 april och resten av året.

Det var beskedet från en enig social- och utbildningsnämnd tidigare i januari. Pengar i årets budget saknades och politikerna beslutade att åtminstone tillfälligt stänga öppna förskolan med driftkostnader på cirka 800 000 kronor per år.

På fredagseftermiddagen fick tidningen besök av ordföranden Håkan Frank (M) och förvaltningschefen Barbro Forsberg Nystedt.

– Öppna förskolan blir kvar. Vi har hittat pengar, säger de. Och nej, de har inte rivit upp sparbeslutet på grund av opinionstrycket.

– Vi har bara hört rykten om dessa namnlistor men inte sett till dem. Är det något tryck vi har lyssnat på så är det delvis det vi märkt av från Region Dalarna (före detta landstinget), säger Håkan Frank.

Han uppger att man nu har en muntlig överenskommelse med Region Dalarna om att familjecentralen Villgott kommer att få tillgång till lokaler på lasarettet ”en bit in på 2021”. Kanske redan från årsskiftet. I denna nya familjecentral kommer förutom de verksamheter som finns i dag även ungdomsmottagningen att ingå. En verksamhet som i dag har lokaler i Plutokvarteret.

– Överenskommelsen med regionen väger tungt för oss, säger Håkan Frank och påpekar att det formella beslutet om att fortsätta driva öppna förskolan kommer att tas vid nämndens möte den 19 februari.

Region Dalarna och kommunen har i flera år fört diskussioner om att flytta Villgott till andra lokaler. Tidvis lär diskussionen ha gått i stå men nu på slutet efter uppmärksamheten kring kommunens beslut att lägga öppna förskolan i malpåse, lär Region Dalarna ha intensifierat arbetet på sin kant.

– De är angelägna om att vi fortsätter driva öppna förskolan i väntan på att det blir klart med nya lokaler. Men nu behöver vi också arbeta för att få mer skjuts på öppna förskolan, framhåller Håkan Frank. Enligt statistiken har nämligen besökssiffrorna sjunkit rejält det senaste året vid denna verksamhet som har öppet fem dagar i veckan.

Att det nu finns pengar, förklarar nämndens ordförande med att man i efterhand kommer att kräva föräldrar på avgifter för plats i förskola eller på fritidshem som borde ha betalats under 2019. Närmare 500 hushåll betalade för låga avgifter under 2019 i förhållande till sina inkomster och dessa pengar kommer kommunen att kräva in de närmaste månaderna.

– Det rör sig netto om en intäkt för oss på cirka 600 000 kronor och det är ungefär vad det kostar att driva öppna förskolan under nio månader, säger Barbro Forsberg Nystedt.