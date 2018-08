Jens Runnberg: Bra att SVT beskriver S retorik om välfärdsekonomi som "faktiskt mestadels fel"

Är det inget annat som gått fram till väljarna den här valrörelsen om S politik så har de nog ändå sett att S beskriver det som att valet står mellan "skattesänkningar för de rika" å ena sidan och "investeringar i välfärden" å den andra.

Med "rika" avses stora inkomstgrupper som har vanliga jobb.

Med "investeringar" avses inte investeringar utan löpande utgifter.

Själva hypotesen, av partiledaren Stefan Löfven beskriven som en förhoppning om att det förestående valet hos väljarna ska uppfattas som en folkomröstning om välfärden, är väletablerad.

Du har säkert sett de lokala valaffischerna där vårdpolitiker säger "Jag vill att sjukvården går före skattesänkningar för de redan rika".

S valstrategi går ut på att lägga sig tätt intill SD och M i migrations- och kriminalpolitiken så att väljarna inte ska se dessa politikområden som partiskiljande.

Den 30 januari lanserade S de budskap som skulle leverera 31 procent (målsättningen i valet) vid en pressträff på Sveavägen 68 i Stockholm, och där beskrev valgeneralen John Zanchi tidsandan som "i någon mening auktoritär".

Valet 2014 kunde vinnas under devisen "något har gått sönder i Sverige" - och beslutet i S blev att gå in för att svartmåla alliansens välfärdspolitik igen.

S anses ha ett så kallat sakägarskap i välfärdsfrågor, det vill säga av väljarna rankas högst när det kommer till insatser för skola, vård och omsorg.

S behöver få till en kontrast, en påstådd skillnad, i välfärdspolitiken och har gång på gång kommit tillbaka till beskrivningen av "vad det här valet egentligen handlar om".

Men stämmer den där kontrasten?

Nej, den gör ju inte det.

Det är bara runt 10 procent av väljarna som känner till att alliansen under sina regeringsår 2006-2014 ökade resurserna till välfärden med över 100 miljarder kronor i fasta priser.

Räknat per elev, per invånare och per slutenvårdspatient så ökade välfärdens resurser både i pengar och i antalet arbetade timmar.

LÄS MER: S vann opinionsmatchen - väljarna gick på myten om alliansens välfärdsslakt

Det är först på senare tid S påståenden att lägre skatter alltid leder till lägre resurser för offentlig konsumtion kommit att granskas journalistiskt.

Räkna med att paniken spred sig i S-leden när till och med Löfven själv ifrågasattes på denna punkt i den stora SVT-utfrågningen häromveckan, där programledarna hänvisade till fakta från Ekonomistyrningsverket och Riksdagens Utredningstjänst.

SE MER: Så svarade Stefan Löfvens på SVT:s faktafrågor om skatteintäkter.

Med sänkt arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt för de rikaste svenskarna regeringsåren 1999-2006 har nog inget parti gått så långt som S när det handlar om "skattesänkningar för de redan rika".

Men om S partiordförande Göran Persson på sin tid kunde öka resurserna till välfärden genom skattelättnader på 90 Mdr varför skulle alliansen inte kunna göra det med skattelättnader på 30 Mdr?

Löfven blev svaret skyldig, trasslade in sig och viftade slutligen bort frågan. Istället relanserade han påståendet att det är korrekt att anta att alla allianspartier får igenom alla skatteförslag så att de ska tillskrivas skattesänkningar på totalt 100 Mdr istället.

Dessbättre har SVT pulvriserat även den retoriken - den har sågats i SVT:s faktakoll.

Så droppen är på väg att urholka stenen när det gäller S själva grundantagande i den ekonomiska politiken.