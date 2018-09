Isobel Hadley-Kamptz: Humor, folklighet och god mat - därför är Eskil min talmanskandidat

Många minns det hänförda reportaget i Länstidningen från när dåvarande landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) kom till Mariebys skola i Östersund och, enligt rubriken, ”togs emot som en rockstjärna”.

”Eskil, Eskil, Eskil ropade de förväntansfulla eleverna och sprang honom till mötes. ”Kan jag få en kram”, ”Lyft mig”, Har du någon kvinna?”, ”Har du några barn?”.”

Uppenbarligen var entusiasmen för Erlandsson lägre i hemlänet Kronoberg eftersom han trots överlägsen vinst i provvalet petades till andra plats på riksdagslistan. Valberedningen ville inte att han skulle ställa upp alls.

Vad valberedningar inte alltid vet är att nobody puts Eskil in the corner, och när 94 av 116 distrikt var räknade hade Erlandsson hela 15,4% personröster mot listettan Per Schöldbergs 5,6%, så nog blir det fyra år till i riksdagen ändå.

Genom detta blir Erlandsson också en av riksdagens åldersmän, vilket öppnar för en ny och kanske avslutande position i karriären för den populärt frispråkige, matälskande smålänningen.

Jag syftar förstås på talmansposten.

I en krånglig riksdagssituation som den vi nu befinner oss i behövs en talman med lång erfarenhet som respekteras i breda läger, och som dessutom genom sin personlighet förmår att lugna, ena och hålla ordning.

Allt detta har Erlandsson, men han har också något mer, och då syftar jag inte primärt på hans gedigna samling av tyska jakthattar.

Erlandsson väcker skratt och gemenskap, hans engagemang för hela landet och dess kultur yttrar sig inte enbart i intensiv kärlek till leverpastej, utan också i en helt och hållet autentisk folklighet.

Den som sett Eskils centerpartiska bugghälsning till dansbandsveckan i Malung glömmer det aldrig. Läsare i storstan kanske tror att jag är ironisk nu, men inget kunde vara mindre sant.

Dagens politiker är nästan alltid slimmat vältränade broilers som även om de inte alltid kommer från Stockholm sällan ser ut att hitta särskilt långt utanför storstädernas villamattor.

Vi minns alla när Anna Kinberg Batra häromåret trodde att Falun låg i fjällen, och om man ska vara gravallvarlig ett ögonblick är det ingen slump att SD får så mycket röster i glesbygd när de är det enda partiet som på folkrörelsevis sätter upp ett tält på varenda bymarknad.

I det här kaotiska politiska läget behöver vi politiker som Eskil Erlandsson mer än någonsin. Både för hattarna, för korven, för livsglädjen och för att han faktiskt är någon som väldigt många människor kan känna genuint förtroende för.

Eskil är min talman.

Jag hoppas att han blir riksdagens också.