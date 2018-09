Isobel Hadley-Kamptz: Här ser ni två stora förlorare

SD i all ära men det mest intressanta är ändå de två storas kollaps. 26,2 procent. 17,8 procent. Det var Valu-siffrorna när det här skrevs.

När S under Håkan Juholt var nere på 28 procent skrev kvällstidningarna om ”KRISPANIKSKRÄCK”, när M var nere på 17 fick Anna Kinberg Batra sparken.

För S är det en långvarig enveten nedgång, från nära nog majoritet i 60 år till att numera tappa 5 procentenheter nästan varje val. Nu gör S det sämsta valet sedan den allmänna rösträtten infördes.

M-siffrorna är mer normala, ur det långa perspektivet. Länge, åtminstone fram till Carl Bildt, var partiet inte särskilt stort.

I veckan försökte moderater därför driva berättelsen att det bara är S som fallit samman. ”vi är lika stora som vi brukar” skröt de med sina 18 procent.

Men bara för åtta år sedan fick Fredrik Reinfeldt alltså över 30 procent. I opinionen åren därpå låg M över 35!

Reinfeldts plan var att etablera M som statsbärande och ta över den roll som S alltid tidigare haft i svensk politik, som självklar ledare och som den som sätter agendan. M efter Reinfeldt har, om man säger så, inte riktigt varit där.

Det här är internationella trender; de stora blöder överallt, folk vill ha nytt, fräscht, radikalt. Här kan vi se både V:s, C:s och SD:s uppgång.

Things fall apart, the center cannot hold, som poeten Yeats skrev och alla numera citerar.

Folk lockas av politisk tydlighet, och det kan man onekligen varken anklaga M eller S för.

Nu väntar mycket komplicerade förhandlingar, och sannolikt kommer näste statsminister ändå komma från någon av dessa förlorare.

Långsiktigt är frågan ändå om de ens kommer finnas kvar. Vi har sett det förr, partier lever inte för evigt. Särskilt svårt tycks det vara att hålla liv i breda rörelser, där människor med vitt skilda värderingar förväntas samsas.

Det är ingen vild gissning att det av de stora partierna som nu inte får bilda regering kommer drabbas av hårda inre strider och en politisk renodling åt något håll.

Om det sedan kommer locka eller stöta bort väljare får vi se.