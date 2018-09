Isobel Hadley-Kamptz: En skräll att MP inte tjänade på att klimatet tog plats i valrörelsen

För första gången någonsin pratar vi faktiskt om klimatet på riktigt i en valrörelse och ändå går MP kraftigt tillbaka?

Det låter väldigt osannolikt, men utifrån SVT:s vallokalsundersökning där MP fick 4,2 procent kan det till och med bli så att MP ramlar ur riksdagen!

MP har historiskt alltid överskattats i vallokalsundersökningar och då räcker det helt enkelt inte till för Fridolin och Lövin.

Om man tittar närmare på siffrorna över väljarströmmar i Valu blir det hela lite tydligare. Partiet har förlorat ungefär 10 procent till centern och 14 procent till vänsterpartiet av dem som röstade MP 2014.

Här ser vi sannolikt ideologiskt övertygade väljare som känt sig svikna av att MP lagt sig platt för S i viktiga kärnfrågor.

Det hjälper inte om man gråter på presskonferensen om man ändå bygger taggtrådsstängsel till Danmark.

Intressant nog är tappet till S ännu större. Hela 25 procent av MP-väljarna 2014 har valt koalitionspartnern i stället.

Historiskt har små partier alltid förlorat på att samarbeta med stora i Sverige, det syntes på de små allianspartierna gentemot M liksom på C när C under Olof Johansson hade ett formaliserat samarbete med S.

Eftersom MP-tappet accelererat senaste veckan bör man dock också ta med S-kampanjen i analysen.

Den sista veckan tryckte S hårt på att det enda som skyddade mot SD var en röst på S, vilket tycktes övertyga såväl hippa rockskribenter som en del vanliga väljare.

Kanske var det just de väljarna som annars hade röstat på MP?

Det är rimligt att väljarna bestraffar ett parti som så tydligt kompromissar bort sina centrala värderingar, men själv blir jag nog ändå ärligen lite ledsen om MP åker ur.

Under alla omständigheter hoppas jag innerligt att det här nyfunna klimatmedvetandet inte försvinner med dem.