"AlmeDalarna bör skrotas eller göras om i grunden" – DT:s Gabriel Ehrling är inte imponerad av länets miljonsatsning i Visby

Almedalsveckan i Visby är landets i särklass största politiska mötesplats. I år genomförs fler än 4000 seminarier.

Ledarredaktionen har länge försvarat att politiker och tjänstemän från Dalarna är på plats. Rätt använt är Almedalsveckan en god möjlighet att lära av lyckade exempel och knyta viktiga kontakter. Det har också ett egenvärde att perspektiv från Dalarna finns representerade i den politiska debatten i stort.

Men tyvärr har länets politiker fallit till föga för uppfattningen att Almedalsveckan är ett väl valt tillfälle att marknadsföra och ”profilera” Dalarna, som det heter på konsultspråk. Det är fel. Framför allt är det fåfängt.

Två saker är säkra när det gäller politisk marknadsföring under en av budskap redan så överbelamrad tillställning som Almedalsveckan:

1. Det är dyrt.

2. Det är svårt.

Ja, inte sällan som att försöka överrösta Östersjön när vågorna slår in.

Att närmare 120 tillresta från Dalarna ska ha resor, boenden och traktamenten är en sak. Men att därtill med PR-byrå ta fram ett omfattande seminarieprogram med moderatorer, externa medverkande, live-sändningar och ”sociala” aktiviteter kostar även det stora summor.

Totalt kostar AlmeDalarna fem miljoner kronor över en treårsperiod.

Ändå var inte de ekonomiska aspekterna mest upprörande med årets nu avslutade upplaga av "AlmeDalarna". Det var i stället det ofta taffliga innehållet. Och att ledningen för Region Dalarna uppenbarligen ännu en gång har låtit sig förledas av en PR-byrå som kommit dragande med trams.

Smaka bara på begreppet "det postgeografiska samhället", vilket var ämnet för det inledande seminariet på söndagen. Vad betyder det ens? Uppenbarligen inte mycket mer än att fler lättare kan arbeta på distans.

Ta sedan det i inbjudningstexter och i programmet upprepade påståendet att det politiska samtalet präglas av "urbaniseringsmyten".

Visst finns det missuppfattningar kring urbaniseringen, som ju inte minst är regional till städer som Falun och Borlänge. Men man undrar ju vilken planet PR-konsulterna (med fint kontor på Hötorget i Stockholm...) lever på. För det är ju knappast någon ”myt” att sju av femton kommuner i Dalarna sett sina befolkningar minska med i storleksordningen 20 procent eller mer sedan 1960.

Återkommande i kommunikationen används också påståendet att 80 procent av befolkningen bor "utanför storstäderna". Och det är måhända sant, enligt snävast möjliga kommungeografiska definition. Men den politiska innebörden är befängd. Eller menar ledningen för Region Dalarna på allvar att människor som bor precis utanför huvudstadens tullar har mer gemensamt med de andra som ingår i gruppen "80 procent" – i exempelvis Smedjebacken, Säter och Sälen – än de faktiska grannarna i Stockholm stad? Det blir helt enkelt mer fördummande än annat.

Lika illa var det när Kairos Future, som säger hjälpa kunder att komma "först till framtiden", skulle staka ut Dalarnas väg framåt. Pendlingsstatistik, vilket så klart finns i någon form på varje kommunhus i Dalarna, presenterades som vore det skäl för en dalahäst i guld.

Vi rör oss enligt företaget mot en "T-formad" värld kring vilken det finns en "centrifugalkraft” av utveckling. Vi fick också "lära" oss att Falun och Borlänge fungerar som en "regional nod" och vissa människor i Avesta pendlar ner till Mälardalen.

Efter en exposé av konsultvärldens skåpmat slogs sedan svenskt rekord i snömos när Kairos Futures "konstaterade" att det behövs "gemensamma strategier" i en "komplex tid".

Allt detta utifrån en enligt företaget unik och mycket omfattande "studie". När jag bad Region Dalarna att ta del av detta underverk visade det sig att man aldrig ens sett den. Leksands kommun hade dock fått en "kortversion". Och det önskade förmodligen de flesta åhörare också...

En av tillställningen något generad dalapolitiker viskade efteråt att det viktigaste med AlmeDalarna ändå sker i de stängda rundabordsamtalen med näringslivet. Och det är säkert riktigt, men knappast en ursäkt för att inte göra mer av ett påkostat seminarieprogram.

Vissa saker med årets upplaga av AlmeDalarna blev både rätt och fel. Som det i grunden riktiga att hela programmet sändes på Youtube, och även direkt i några kommunhus och bibliotek.

Men det var mer än lovligt att absurt att det gissningsvis ganska ringa tittarantalet i Dalarna användes för att legitimera satsningen som sådan. I det underlag inför AlmeDalarna som ledarredaktionen tagit del av stod nämligen just detta, att "dalfolket" var "primär" målgrupp tillsammans med "Almedalsbeslutsfattare". "Sekundär" målgrupp var deltagare från Dalarna på plats i Visby.

Låt oss ta det där igen: Flyg hela dalapolitikens ledargarnityr till en ö i Östersjön till en kostnad motsvarande att förflytta hela sällskapet till den amerikanska östkusten. Inackordera dem i landets för tillfället dyraste bostäder. Arrangera seminarier med en prislapp som gissningsvis är minst den dubbla mot i Borlänge eller Falun. Och hävda sedan att det är för att dalfolket ska ta del av innehållet?

Känns det inte som en sketch á la "Hasse och Tage"?

De hade gissningsvis haft ganska roligt åt att man flyger "deltagare från Dalarna" till Visby för att de ska träffas.

Sa jag föresten att man även i år skeppat in vatten från Dalarna vilket delades ut med etiketter där det stod "The Water of Dalarna"? Allt blir ju så mycket häftigare på The Engelska Språket?

Årets upplaga av "AlmeDalarna" var den tredje och sista i satsningen. Utvärdering väntar. Två slutsatser bör vara givna:

1. Förutsatt att Almedalsveckan behåller sin särställning som en stor och bred politisk mötesplats bör Dalarna vara representerat.

2. Konceptet "AlmeDalarna" bör skrotas eller göras om i grunden.

