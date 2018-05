INSÄNDARE: Sveriges brottslighet, arbetslöshet och segregation minskar –olyckskorpar tycks vara största problemet

Väldigt vad det suckas i dessa tider. Och ändå:

- Brottsligheten minskar. Våldsbrott och stölder minskar. Det som ökar är digitala bedrägerier - kolla ditt kontokort! Och narkotikabrott. Alltså att högpresterande studenter köper hasch på nätet och säljer på krogen.

- Skjutningarna minskar i storstäderna. Allt fler unga kriminella tar hjälp för att komma bort från ligorna rapporteras det från Malmö.

- Allt fler invandrare får jobb och det går snabbare än tidigare. Arbetskraftsbristen växer och det ryktas om att företag anser att arbetslösheten är för låg (!). Hos etniska svenskar ligger den på tre till fyra procent.

Medelåldern bland våra invandrare är 30 år, många med färsk akademisk examen. Matchning behövs - javisst. Men Sverige har utbildat sin befolkning förr och stärkt tillväxten.

- Segregationen minskar rapporterar Hyresgästföreningen som mätt utvecklingen i 60 hyresrättsområden över tid.

- Ekonomin tuffar på. Färre har bidrag. Rekordmånga jobbar.

Så om det inte vore för alla dessa olyckskorpar så ser det ju rätt bra ut.

Yes we can!