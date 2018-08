INSÄNDARE: Skolorna bör satsa på vegetarisk mat – eftersom den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga

För några veckor sedan drog rekordvärme in över Sydeuropa med över 40 grader i skuggan och förödande konsekvenser. Och nu drar höstterminen igång. Det är viktigt att skolorna satsar på en växtbaserad och klimatsmart kost eftersom den globala uppvärmningen är vår tids stora ödesfråga.

Skolorna har ett enormt stort klimatansvar. Stigande global köttförbrukning kommer att förstöra miljön om effektiva åtgärder inte sätts in. Det visar en ny Oxford-rapport som heter “Meat consumption, health, and the environment” publicerad i tidskriften Science.

Det finns positiva klimatexempel bland offentligt drivna måltidsverksamheter. Jag har under sommaren vårdats på sjukhus. Första veckan på min avdelning var fem av sju luncher vegetariska och andra veckan var det fyra. Ingen klagade på hunger. Själv blev jag proppmätt.

Vegetariskt blir allt mer populärt bland ungdomar. Skolorna bör därför våga satsa på en klimatsmart och växtbaserad kost med mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker, frukter och mindre processad mat.

Jonas Paulsson, Köttfri måndag