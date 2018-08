INSÄNDARE: Nej, det är inte ansvarsfullt att rösta på rasister för att "röra om i grytan"

I årets val kommer många att lägga sin röst på ett främlingsfientligt parti, SD. Anledningen till detta är att de vill att det ska röras om i grytan. Är det verkligen ett ansvarsfullt sätt att hantera den rättighet som ett fritt och demokratiskt samhälle erbjuder?

Som inför alla val så erbjuder alla partier löften som ska locka väljare att rösta på just deras parti. Och de som lovar mest är just detta främlingsfientliga parti. Och anledningen till att många tänker sig rösta på dem är just deras inställning i invandringsfrågan.

Jag har svårt att tro att 20 procent av befolkningen är främlingsfientliga, det finns säkert en viss procent som är det men för de övriga procenten tror jag mer det handlar om en osäkerhet och rädsla för det främmande. Dessa borde ta reda på vad det egentligen är som SD vill med sin politik inom alla områden.

Ni kvinnor borde framförallt se hur SD:s jämställdhetspolitik skulle drabba er. Ja, jag skriver drabba. Vi har kämpat hårt för att komma dit vi är i dag, varför låta detta raseras genom en röst på SD?

De flesta av oss svenskar, inte alla, men de flesta lever ett ganska så gott och tryggt liv. Ta er en funderare på vilka som har skapat dessa förutsättningar för oss?

Naturligtvis är det vi själva som skapat våra liv men förutsättningarna är skapade av den politik som förts i vårt land. Politik som byggt på alla människors lika värde. Skulle vi få en politik som styrs av SD:s ideologi så skulle detta grundfundament kunna raseras över en natt.

Som sagt – läs på ordentligt vad de olika partierna vill, och läs särskilt noga i SD:s principprogram om de tankar de för fram om att människor är olika mycket värda. Tycker du att det stämmer, ja då ska du naturligtvis rösta på dem. Men om inte så bör du välja något av de andra partierna som vi har i vårt land.

Anders Magnusson