INSÄNDARE: Någon måste tala klartext om klimatet – vi kan bara släppa ut 2 ton koldioxid per år

Jag tittade på debatten om klimatet på SVT. Där försökte programledaren hindra Miljöpartiet och Centerpartiet när de skulle ge konkreta exempel på åtgärder i sina klimatprogram.

Sedan tittade jag på Svenska Nyheter, där använde Jesper Rönndahl ordet diktatur och föreslog ett Bank-id-liknande kort med en viss mängd koldioxidekvivalenter på.

Varför är det ingen som talar klartext? Hur mycket växthusgaser får vi släppa ut om vi ska klara tvågradersmålet? Jag letade på nätet: Två ton per person och år till 2050.

Hur mycket använder vi till vardagliga ting då? En köttätare som äter dagens genomsnitt, 134 gram kött om dagen, ger upphov till 2,6 ton utsläpp av växthusgaser per år. Redan där är budgeten överskriden.

Om vi kommer ner till nivån från 1990, 73 gram per dag, så når vi budgetgränsen två ton per år. En vegetarisk diet ger i genomsnitt 1,4 ton per år och en vegan ger 1 ton per år. En resa till Thailand tur och retur ger 3,1 ton CO2.

Så där har vi det. Genomsnittsmedborgaren måste äta vegetariskt minst några dagar i veckan, och om du ska åka till Thailand så måste du kunna spara 15 procent av din budget i mer än tio år. Det verkar extremt.

Hur ska vi kunna klara det? Vi får hoppas på att siffrorna är fel, jag har ju trots allt hittat dem på internet.

Glesbygdsbo