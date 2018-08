INSÄNDARE: Filmen om Fred Rogers borde visas i Sverige – då hans barnprogram gjorde en till en bättre människa

Har ni hört talas om mister Rogers "Neighborhood"? Eller, om ni har barn, har ni hörts talas om Daniel Tigers "Kvarter" som visas på SVT? Programmet baseras på en del av ett amerikansk barnprogram – nämligen mister Rogers "Neighborhood" som visades mellan 1968-2001. Under programmets gång besökte vi alla "The Neighborhood of Make-Believe" där Daniel Tiger och hans vänner bodde.

Seriens skapare Fred Rogers skapade detta program för att han tyckte att TV-program för barn var för våldsamma och programmets fokus var hur man ska hanterar sina känslor och olika situationer som man upplever som barn. Fred Rogers avled under 2003, men lämnade bakom sig tre generationer av barn som växte uppe med honom genom sitt program. Programmet har också haft ett stor inflytande över hur barnprogrammen utvecklas.

Under 2018 är det 50 år sedan mister Rogers "Neighborhood" visades, och i USA visas nu en dokumentär, "Won't You Be My Neighbor?". Denna dokumentär är en mycket intressant film som berättar mer om Fred Rogers och om varför han är en intressant person att se och höra på.

Denna dokumentär kommer att hjälpa oss alla att se på livet på ett annat sätt. Och vi kommer att förstå varför mister Rogers "Neighborhood" inte bara var ett barnprogram utan ett unikt program som hjälpte oss alla att bli bättre människor.

Daniel Tigers "Kvarter" är skapade av The Fred Rogers Company och programmet fortsätter att berätta för barnen hur man ska hanterar olika problem. Så anledning till att "Won't you be my Neighbor" borde visas här i Sverige är att vi kommer att uppskatta livet mer och vi kommer att fascineras av historien i denna film. Jag uppmuntrar ar alla att hör av er till SF Bio och se till att denna film visas här i Sverige.

Tom Hanks kommer för övrigt att spela mister Rogers i en film som spelas in nu under hösten. Och även denna historia är fascinerande på sitt sätt.

Andreas Ulanowsky