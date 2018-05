REPLIK: Att Ulrik Bergman (M) kastar sten i glashus hjälper inte Borlänge – invänta utvärderingen av Unga örnars drift av Tjängan

Svar till debattartikeln "Låt barnen få växa upp på en fritidsgård fri från droger – och socialistisk propaganda" som publicerades i DT den 23/5:

Ulrik Bergman kommer åter igen med helt befängda påståenden som inte kan förankras i den verklighet som vi lever i.

Han påstår att Socialdemokraterna vill att Unga örnar ska driva fritidsgården i syfte att skapa åsiktskorridorer för barn och unga. Då Ulrik inte är kapabel att ta till sig att Unga örnar är en fristående organisation så kan vi informera om att Fritidsgården Tjängan inte har några politiska möten eller aktiviteter – något som personalen på gården är väldigt tydlig med. Om han själv skulle besöka denna verksamhet så skulle han själv få se hur tagna ur luften hans argument är.

Liberalerna röstade också bifall (allt annat skulle förvåna då det var de som lade motionen), men de hade en helt annan ingång i debatten – en ingång som Ulrik borde ta lärdom av. Bland annat så sade Monica Lundin för Liberalernas räkning att hon förutsätter att de som får kommunbidrag också sköter sin verksamhet efter de avtal som skapats, annars blir det inget fortsatt bidrag. Något som Ola Brossberg (S), fritidsnämndens ordförande, (vars nämnd som delar ut detta bidrag) också styrkte under debatten.

Ulrik lyckas också kasta in droger i denna debatt - även det ett argument taget ur luften. Hade Ulrik besökt verksamheten så hade han vetat att all personal drogtestas och att personer som misstänkts vara drog- eller alkoholpåverkade inte får komma in på fritidsgården eller delta i verksamheten.

Nu är det valår och Ulrik vill stå och prata om kommunal verksamhet för att just denna verksamhet inte passar honom – trots bättre öppettider och ökad aktivitet på gården. I sin iver att måla upp Unga örnar som någon slags kompisorganisation till Socialdemokraterna så glömmer han att den forna borgerliga regeringen gjorde loppmarknad av statliga verksamheter och att man sålde ut dessa till sina nära partikollegor och vänner.

Att kasta sten i glashus och låta kappan fara efter vinden hjälper inte Borlänge. Bra och trygg verksamhet för Borlänges unga – det hjälper Borlänge. Vid årsskiftet ska fritidsgårdens verksamhet utvärderas – låt oss se vad den utvärderingen säger för att sedan med bra underlag bestämma i vilken driftsform gården ska drivas.

Viktor Nordström (S) kommunfullmäktigeledamot Borlänge