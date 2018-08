DEBATT: Lös sjuksköterskebristen i Dalarna genom att anställa filippinska sjuksköterskor

Fram till 2023 måste i hela Sverige mer vårdpersonal anställas än vad man tidigare trott. Till exempel behövs 129 000 undersköterskor och vårdbiträden, 38 000 sjuksköterskor och 12 000 läkare, visar en prognos från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Hälften av vårdplatserna i Dalarna var stängda för ett par veckor sedan. Och problemen med de stängda vårdplatserna beror huvudsakligen på den stora bristen på sjuksköterskor. Bristen är så allvarlig att patienternas liv och hälsa kan vara hotad.

Operationer har ställts in och vårdavdelningar tvingas stänga. Att då som landstingsstyrelsens ordförande tillika landstingsrådet Gunnar Barke (S) säga i SVT Dalarna, att det hittills fungerat bra, gör åtminstone mig bekymrad.

Maja Gilbert Westholm, Landstingsråd (V) vill dessutom fortsätta i samma spår som man hittills gjort.

Majoriteten i Landstinget S, V och MP har nog gjort sitt uppdrag klart och kan inte tillföra det som krävs för att vården i Dalarna skall fungera och som dalfolket har rätt till.

På kort sikt för att komma till en någorlunda nivå med tillgång av vårdplatser måste nog även Socialdemokraterna till slut inse att landstinget måste ta in hyrsköterskor.

På längre sikt måste det till landstingets vårdenheter komma mycket vårdpersonal varav många sjuksköterskor. Där måste alla stenar vändas och man måste ta tillvara på alla möjligheter för att hitta vårdpersonal även utanför EU.

Det finns högt utbildade sköterskor utanför EU som sedan länge och i stigande antal täcker upp för sjuksköterskebristen i många andra EU-länder där det också är brist. Sjuksköterskorna jag nämner kommer från Filippinerna och är bra utbildade (fyra år på universitet) och därför mycket uppskattade.

Arbetslösheten bland sjuksköterskor i Filippinerna är stor, därför ”åderlåter” man inte behovet av sjuksköterskor i Filippinerna om man anställer några i Sverige. Dessa sjuksköterskor har minst fyraårig gedigen universitetsutbildning och några års praktisk erfarenhet.

Sköterskorna är dessutom i sin utbildning förberedda för ”export”. Utbildningen i Filippinerna görs på engelska vilket är en fördel då i stort all vårdkunskap är på engelska. Sköterskorna kan lära sig svenska under ett år plus ett år som sjukskötersketraineer. Dessa sköterskor blir anställda och inte hyressjuksköterskor.

Vårdbolaget Attendo började rekrytera filippinska sjuksköterskor för flera år sedan. Genom ett initiativ tillsammans med en lokal partner i Filippinerna, kunde Attendo erbjuda drygt femtio sjuksköterskor att under ett år få en kompletterande språkutbildning, och efter att ha avlagt ett språkprov kunde de åka till Sverige för att bidra till omsorgen i regioner där det råder brist på medarbetare.

I dag har Attendo 120 sköterskor som är på väg mot att få sina legitimationer.

Lars Nilsson, Kristdemokraterna