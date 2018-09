DEBATT: Kasta EU:s länkskatt i papperskorgen -innebär döden för memes och traditionella medier

Dödade EU precis Internet? Eller räddade parlamentet precis traditionella medier från sotdöden?

Mitt i den överhettade eftervalsdebatten slog en bomb ner. EU-parlamentet valde att rösta ja till det som i folkmun kallats ”länkskatt” och ”internetfilter” men som i EU heter Directive on Copyright in the Digital Single Market.

De artiklar i direktivet som upprör Internet mest går i korthet ut på att medier som publicerar sig på egna plattformar ska kunna kräva licens av internetföretag som publicerar deras länkar. Exempelvis Google men också Facebook, Twitter med flera liksom Omni och liknande tjänster.

Det är det som kallas länkskatten. Direktivet innehåller också ett krav på att nätverk ska ha ett filter för att stoppa att copyrightskyddat material publiceras i sin helhet eller i delar.

Det kan väl tyckas ganska ofarligt, och kanske till och med självklart för många. Åtminstone vid en snabb anblick. Men konsekvenserna riskerar att bli katastrofala för internet och för oss användare.

Länkskatten är ett förslag som lobbats hårt av större mediehus. Risken är dock överhängande att i stället för att betala licenser till varenda tidning så kommer de stora nätjättarna sluta att ta in medialänkarna, bygga sina egna mediehus och på så sätt omskapa hela mediavärlden.

Medierna kommer att förlora så gott som all trafik och därmed hela sin affär. En Pyrrhus-seger.

Länkskatten riskerar också att urholka bredden av vad vi hittar när vi googlar eller är på Facebook. Fake news och mindre nogräknade medier kan komma att få fritt fram eftersom alla andra länkar är under licens.

Förslaget om copyrightfilter riskerar att bli ett slag i luften. Det finns redan såna exempel: exempelvis har Youtube ett som ofta straffar filmer utan anledning. Det fungerar helt enkelt rätt dåligt, och kan bli ett reellt hot mot friheten att uttrycka en åsikt.

Exempelvis kan en algoritm sällan skilja på satir eller kopia, den kan dåligt skilja på kontext eller ren slump. Och om jag tar en bild som är extremt lik en bild som finns i filtrets databas - vem har då rätt att publicera sin bild?

Självklart kommer memes och roliga kattbilder att försvinna men också kritiska bilder, och texter som citerar verk för att exemplifiera den åsikt man vill uttrycka.

Internet är en av de mest fantastiska uppfinningar som gjorts. Webb och sociala medier har öppnats upp för vem som helst att bli publicist och uttrycka sig.

Att reglera och försöka att kväva det dåliga kan skapa ett mer stängt, mindre transparent och för användarna på många sätt sämre Internet. Det är inte att utveckla en för alla tillgänglig och säker framtid.

Mediahusen och tillskyndarna av direktivet har hävdat att motståndet är orkestrerat från Google och Facebook, och uttryckt missnöje med människors försök att på gräsrotsnivå få till ett nej till direktivet.

Det de missar är att de flesta tycker att det är viktigt att både traditionella medier och konstnärer, musiker och alla andra kan få betalt och att de immateriella rättigheterna säkras.

Men inte att det sker på bekostnad av ett fritt och öppet internet, inte på bekostnad av människors möjlighet att uttrycka sina åsikter. För det är vad som står på spel i beslutet runt EU Copyright Directive.

I januari kommer enligt planen det slutgiltiga beslutet efter att direktivet tröskats genom EU:s ministerråd. Förhoppningsvis är det då förändrat så att konsekvenserna inte blir för stora. Eller så tar man sitt förnuft till fånga och slänger artiklarna 11 och 13 i papperskorgen.

Deeped Strandh, digital planner, varumärkesstrateg och expert sociala medier, Borlänge