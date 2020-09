Operationer flyttas till Mora och andra regioner – och personal hyrs in: Så vill regiondirektören lösa den akuta situationen

I måndags skrev flera verksamhetschefer ett brev till regionledningen, ett akut rop på hjälp om att "risk för patientskada eller till och med dödsfall finns om inte detta skyndsamt adresseras." Skrivelsen fick regiondirektören att agera ögonblickligen.

– Jag ser mycket allvarligt på innehållet. På tisdag kväll fick jag kännedom om den akuta situationen och idag (onsdag) vid lunch träffade jag Torbjörn Roos och ett antal av de andra verksamhetscheferna för att sätta mig in i problemet.

– Jag har satt ihop en grupp av chefsläkare som omedelbart ska ta fram en nulägesanalys och en åtgärdsplan. Vi ska träffas redan imorgon (torsdag). Det gäller att alla har en samsyn kring vilka åtgärder som behövs på kort och lång sikt, säger Karin Stikå-Mjöberg.

Precis som Torbjörn Roos antydde finns viss möjlighet till hjälp inom länet.

– Vi ska bland annat titta på vilka av de planerade operationerna som kan flyttas till Mora lasarett. De kan inte lösa hela problemet, men de kan ta en del av operationerna. Under onsdagen har jag också anlitat en utomstående expert som skyndsamt ska göra en genomlysning av verksamheten.

Karin Stikå-Mjöberg har också hörsammat ropen om hjälp utanför Region Dalarna.

– Vi har redan börjat titta på möjligheten att köpa in operationer i andra närliggande regioner och under torsdagen kommer det gå ut ett avrop för att hyra in personal för att kunna göra fler operationer här, säger hon.

Redan i måndags fick hon i uppdrag av regionstyrelsen att tillsätta en ledningsgrupp som ska prioritera återgången till det normala efter covid-19.

Innebär det att ni inte ser någon andra våg på ingång?

– Det vet vi ju inte, såklart. Men vi vet att vi har en stor vårdskuld, liksom alla regioner. Det är mycket utebliven vård som vi måste komma till rätta med. Vi måste ha en strategi för att komma tillbaka. Jag tillsatte den ledningsgruppen redan på tisdagen, men de får nu stå tillbaka.

– I och med att operation, anestesi och IVA flaggat för att de inte klarar att hjälpa alla i tid har oron spridit sig till kirurgi, ortopedi, kvinnokliniken, barnsjukvården, psyksjukvården och många fler. Därför får alla andra ärenden stå åt sidan tills vi löst den här krisen, säger Stikå-Mjöberg.

En fråga har hon till verksamheten som slagit larm.

– Varför har vi inte fått veta det här tidigare? Det kom från ingenstans och är jätteakut. Men den frågan får vi också lägga åt sidan tills krisen är löst.