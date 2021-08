On Track Piraten galopperade bort sig – Björn Goop tog hem Sommartravsfinalen

Det ville sig inte för hemmahoppet On Track Piraten. När Sommartravets final avgjordes under lördagseftermiddagen var det i stället Björn Goop som fick besöka vinnarcirkeln efter segern med J.J.Stitch.

Innan start verkade allt så bra. On Track Piraten såg formstark ut i uppvärmningen inför loppet och såväl tränare Hans R Strömberg som kusken Torbjörn Jansson var förhoppningsfulla.

– Hästen kändes ruggigt fin, men överraskade sedan med att slå ihop och galoppera kort efter start, summerade Jansson minuterna efter loppet.

On Track Piraten tappade så många värdefulla meter på den fadäsen att loppet direkt var över för 13-åringen.

– Tyvärr blev det så. Jag lät honom bara lunka med i fältet och faktum är att han gick i mål med lite sparade krafter ändå, fortsatte kusken som var full av beundran för såväl häst som tränare.

– Det här var fjärde gången jag körde On Track Piraten och utan tvekan är hästen ett unikum som kunnat tävla på den höga nivån så länge. Jag har varit tvåa med honom vid två tillfällen och det är en riktigt fin typ att köra. Man ska heller inte glömma det enastående tränarjobb som Hans har gjort genom åren, berömde Torbjörn.

Strömberg själv tog förlusten med fattning.

– Ja, jag kan bara lyssna på vad Torbjörn sa och det var att hästen bara rullade över i galopp men i övrigt kändes fin. Kanske var det så att On Track Piraten var ovan vid voltstarten, det var längesedan han provade den startmetoden. Nu får vi ta nya tag och prova anmäla igen – bekymret är bara att han börjar få lite ont om startpoäng.

Faktum är att On Track Piraten inte blev bästa hemmahäst i loppet. Från en position i rygg på ledaren smög Leif Witasps häst Will I Am, körd av Leifs dotter Kajsa Frick, med till en mersmakande tredjeplats.

Åt segraren fanns dock inget att göra. Björn Goop styrde direkt till ledningen med fyraårige J.J.Stitch, höll sedan en jämn fart och kunde till slut hålla utmanande Missle Hill ifrån sig.

– Det blev ungefär som jag hade hoppats på. Det stod och vägde på upploppet, men min häst krigade bra. J.J.Stitch har potential att fortsätta utvecklas och mycket beröm till Jörgen Wallin som sköter hästen – han har gjort ett jättejobb, berättade Goop i vinnarcirkeln direkt efter loppet som innebar 300 000 kronor in på hästens konto.

Sommartravets final var för övrigt Dagens Dubbels första avdelning. Av bara farten följde Goop upp med att vinna DD-2 också. Segerreceptet bakom Frodo S. var detsamma – direkt till ledningen och säkert undan över upploppet.

– En liten häst som själv tycker han är stor. Det här blev en riktigt fin dag och det är alltid roligt att komma till Rättvik och tävla. Extra roligt nu när publiken är tillbaka på våra travbanor, menade Björn Goop.

Patrik Andersson