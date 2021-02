Ombyggd Kristinehall kostar för mycket och ger för lite: ”Debatten baserad på felaktiga premisser”

Debatten kring om- och tillbyggnad av Kristinehallen har övertygat många med mig, att den i grunden är baserad på felaktiga premisser. Vad man än hittar på, kommer den att vara för liten ur ett flertal aspekter och kostnaderna går inte på något sätt att försvara jämfört med de så mycket positivare effekter som ett nytt Konserthus skulle innebära.

Det verkar primärt, som om hela förslaget kan härledas till Dalasinfoniettans påstådda behov. Den är dock hela regionens orkester, inte Falu kommuns. Inför sina konserter ute i länet behöver de en bra repetitionslokal. Sådan finns ju redan. Den fungerar också bra vid konserter med mindre ensembler, körer och solister. Därtill är den en utmärkt lokal för både Musikkonservatoriets och Dalarnas Orkesterförenings behov av repetitionslokal.

Många med mig ifrågasätter helt denna slutsats

Men som Jack Hanson har påpekat är kostnaderna för en ombyggd hall så enorma, att de enligt hans eget och Arne Ludvigssons förslag skulle räcka till ett helt nytt Konserthus. Mursal Isa och Svante Parsjö Tegnér vill i FK slå i läsarna, att det vore lönlöst att försöka ändra ett redan fattat beslut.

Förlåt, men många med mig ifrågasätter helt denna slutsats. Fullt så maktlösa är väl ändå inte våra beslutsfattare! Jag ställer dessutom fråga om på vilken mångsidig sakkunskap man alls har baserat förslaget.

Kristinehallen är vid starka ljudtryck klangligt otillräcklig, genom att rummets volym helt enkelt är för liten och takhöjden troligen för låg. Bra akustik med plats för ljudets expansion är inte bara en fråga om efterklangens längd. Hårt ljud drabbar både öra och mikrofon. Salen är med sina planerade 560 platser ändå fortsatt för liten för att kunna attrahera artist- eller produktionsbolag till att välja Falun under sina riksturnéer. 800 skulle vara så mycket mer gångbart. Under turnéåret kan då stora svenska artistnamn som Sjöholm, Stenmark, Körberg etc. liksom internationella stjärnor som Mullova eller Mattei vara fullt möjliga även här. Gävle Symfoniorkester eller Kungl. Filharmonikerna går givetvis bra de också, när väl akustik, rumsstorlek och platsantal samspelar med ekonomisk förutsättning.

Det finns många fler tänkbara användningsområden. Vad är då visionen för ett nytt Konserthus? Ska det inte fungera för all slags publik och all slags musik? Eller ska ett lokalt särintresse helt få dominera över större kulturpolitiska mål? Finns det alls en genomarbetad innehållslig plan? Vilka har man rådfrågat och hur? Var och med vilken referensram? Finns driftsbudget och bemanning med? Vem blir huvudman? Har man till exempel tagit med i beräkningen det automatiska tryck och behov efter konferenser, kongresser, events, årsstämmor, föredrag m.m. som besöksnäring och större företag kommer att ställa? Kristinehallen kommer också ur dessa aspekter att (fortsatt dokumenterat) visa sig vara för liten och bristfällig. Hyresintäkterna från ett eget Konserthus blir inte oväsentliga, kanske 50 000 per kväll för vissa hyresgäster utifrån.

Redan vad gäller en ny ombyggnad är den nuvarande tomten alltför liten. Tillbyggnad kommer att skapa rejäla problem. Alla utifrån kommande hyresgäster förväntar sig förstås plats för medförd utrustning i en totalt väl genomtänkt logistiklösning, både inne i själva byggnaden men också för inlastning från långtradare. Kristinetomtens möjligheter härvidlag framstår nästan som en parodi. Den kan omöjligt vara tillräckligt stor för annat än Musik i Dalarnas eget transportbehov. Utrymmena bakom scenen är löjligt otillräckliga med sina tre loger i källarens skyddsrum och går inte att bygga ut mer mot Esplanaden. Därtill kommer det publika parkeringseländet, särskilt om Postenparkeringen skulle stängas vilket ju har antytts. Smala gator runt entrén förskräcker. Tillgängligheten kunde knappast vara sämre. Törs någon ens nämna parkeringsplatser för rörelsehindrade?

Vi blir förmodligen först i Sverige med garage plus restaurang i samma byggnad

Publiken kräver dels konstnärligt utbyte för erlagd entré, men vill gärna också känna sig skönt omsluten av såväl hus som yttre omständigheter i övrigt. Alternativförslaget har åtskilligt att erbjuda härvidlag. För bilister blir det gott att veta, att det nya Konserthuset har hiss upp från eget garage med 180 platser. Varken frisyr eller klädsel drabbas av väta eller storm och bilen är inte nerisad vid hemfärd. Det är också toppen att som i till exempel Gävle kunna äta här, ett par timmar före – i husets restaurang och med fortsatt plats för pauskaffet. Vi blir förmodligen först i Sverige med garage plus restaurang i samma byggnad. Här kan alla energi- och ventilationsfrågor lösas bättre, här kan beredas plats på scen för körmedverkan med orkester, för fler loger, toaletter och omklädningsrum även för medverkande. ett luftfuktighetsreglerat krypin för konsertflygeln och mycket, mycket annat som återstår att planera. Äntligen skulle akustik och andra förbättringar motivera nedlagd totalkostnad.

Kan herrar kulturnämndsordförandens fagra ord 29/1 om ”lyft”, ”koppar” och ”stilig arkitektur” väga tyngre? Vore inte ett Konserthus mitt i centrum så mycket mer attraktivt, vilket Ulf Sandberg m.fl. påpekat. Valet gäller primärt inte alls Dalasinfoniettan och får inte begränsas till att vara en partsinlaga med riskerad bumerangeffekt. Dalarnas musikliv i sin helhet behöver stimulansen, där utbytet med många andra parter (inkl. de regionala musikinstitutionerna) lyfts till en högre nivå både innehållsligt- och lokalmässigt.

Stoppa nu och direkt alla planer

Lösningen är ju så enkel. Behåll Kristinehallen i orört skick för konserter med mindre publiktryck och för repetitioner. Besluta i stället om en ny genomgripande och heltäckande process fram till ett nytt Konserthus. Stoppa nu och direkt alla planer på den grova kapitalförstöring, som annars kommer att för många år framöver omintetgöra varje tanke på ett Konserthus. Det finns gott om tid, men kanske ett övermått av prestige. Ingen kommer dock att protestera mot ett senarelagt men förbättrat och mer underbyggt beslut.

Det finns i dag konserthus (många även nya) i Piteå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Uppsala, Västerås, Örebro, Vara, Norrköping, Linköping, Växjö, Kalmar, Jönköping, Halmstad och Helsingborg. Besök dem, ju fler dess bättre. Börja i Uppsala. Fråga till exempel Magnus Bäckström med erfarenheter från tre av de ovan nämnda konserthusen om hans erfarenheter. Fråga också på andra håll, speciellt om vad som där gått snett. Låt inte en symfoniorkester vara dominerande utgångspunkt. Moderna konserthus har mycket vidare perspektiv. Glöms detta bort, uppstår konflikter och frustration, vilket på sikt missgynnar både musiken och kulturen. Formulera er vision. Utlys en arkitekttävling. Bygg sen på en lämplig tomt, synligt och stolt, mitt i stadskärnan.

Annars kanske man i en snar framtid säger, att ”Falun kunde under 20-talet ha fått ett nytt konserthus, centralt placerat, en stolthet för länets kulturhuvudstad. Men Borlänge hann först.”

Eller: ”Hur vågade ni slänga bort 172 miljoner på en närmast löjlig men oerhört kostsam om- och tillbyggnad med bara 100 nya platser – av en fyrtioårig för liten sal, otillgängligt gömd bakom en gymnastikhall i läroverksparken?”

Christer Eklund