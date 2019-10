Om medeltiden och författarskap i Silvbergs kyrka

Säters kulturpristagare 2018, Elvira Birgitta Holm, berättade om sitt författarskap för en ivrigt lyssnade skara som tagit sig till Silvbergs kyrka den 15 oktober.

INSÄNT. Hon berättade om hur det kom sig att hon alls blev författare och om sitt tidigare författarskap, där flera böcker knyter an till Silvberg, där hon bor sedan mer än 30 år.

Både serien om Bim och sagorna om Dramm utspelar sig till stor del Silvberg, där Drakvinter till och med utgår från hennes egen rädsla att köra ner i vattnet vid Näs broa, där vattnet alltid går öppet, även mitt i vintern.

Men hur kom hon in på medeltiden? Det började med att hennes förläggare på Bonniers berättade en historia om hur när Digerdöden drabbade Sverige 1350. Alla i en by dog, utom en ung kvinna, och i en annan by dog alla, utom en ung man. Kvinnan går ut i skogen och blåser i sin förtvivlan i sitt vallarehorn – och så får hon svar. Och det är han!

Den historien ville hon skriva! Men först måste hon lära sig om medeltiden och om digerdöden. Det tog fem år av studier och resande, innan Månskensvargen till slut kom ut och blev Augustnominerad på kuppen.

Nu väntar en djupdykning ner i folkvandringstid, omkring år 500 efter Kristus. ”Där är det mörkt!” berättade hon. Vilken den mörka historien är ville hon ännu inte avslöja, men hoppades kunna läsa också ur den om ett år. Arrangör var Säterbygdens församling.