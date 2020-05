Olles mamma kallades ”inbillningssjuk”: ”Kunde inte sätta ord på sin känsla av tomhet efter dotterns död”

För tre år sedan slutade Olle Hellström som läkare i primärvården. Som fyllda 65 var han inte redo att lämna yrkeslivet, utan lämnade vårdcentralen i Vansbro för några ytterligare år i läkarrocken på Jakobsgårdarna i Borlänge.

Den 1 juni fyller Olle Hellström 80 år.

Bondpojken från Östergötland som i sin ungdom hade vägen utstakad framför sig inom jord- och skogsbruk, valde att gå vidare mot högre studier och kom in på Läkarlinjen i Uppsala.

Under läkarstudierna väcktes en insikt om vad hans mammas magbesvär under hans uppväxttid, hade handlat om.

– Mamma kallades inbillningssjuk av läkare. Man skrattade åt psykosomatiken på den tiden, säger han.

– Nej, hon fick aldrig någon hjälp, hon fick medicin.

1937, tre år innan Olle Hellström föddes avled hans syster, bara sex år gammal.

– Mamma mådde dåligt. Att sörja är inte en sjukdom.

Som läkare, säger han, blev hans inriktning att försöka förstå människor, inte bara att förklara vad de behöver.

– Vi läkare brukar koncentrera oss på synen av människan som kropp och maskin.

Att sätta en sjukdomsdiagnos på en kroppslig åkomma och bota den med medicin, har alltid haft hög status, säger han.

– Men vi är också tänkande individer.

Hennes verkliga problem var mest att hon inte kunde sätta ord på sin känsla av tomhet efter dotterns död

Första läkarjobbet var i Nås. Olle flyttade till Dalarna med Margareta och parets då tre barn, 1972.

Titeln var provinsialläkare och han fick ansvara för omkring 3000 patienter. Han beskriver det som en oerhört stor utmaning.

– Och jag märkte att den kunskap jag hade var att ställa diagnoser, också när människor kom med sina existentiella frågor.

Han kände sig otillräcklig och ville förkovra sig för att bättre kunna ”möta människan” i mottagningsrummet.

Intresset lockade honom till Brasilien, där professor Paolo Freire forskade om lärar-elev-relationen. Hellström kände att stora likheter fanns med relationen mellan läkare och vårdsökande patient.

– När jag som läkare eller när en lärare möter någon som vill något – lära sig eller bli frisk – då är det viktigt att inte bara ställa frågor. Det viktiga är att kunna lyssna.

Modellen, säger han, går ut på att den man möter ofta själv kan komma på vad det är som inte är bra.

– Efter tre år i Nås så förstod jag att jag behövde kollegor, jag hade ingen att tala med.

Han sökte, fick anställning och flyttade till Djurås.

Idén kallades komiskt nog ”Mota Olle i Grind

När ett förebyggande hälsoprojekt senare infördes i kommunens primärvård, berättar Olle Hellström att det blev omöjligt för honom att stanna kvar på Djurås vårdcentral.

– Läkare skulle börja undervisa, föreskriva och tala om för folk vad de skulle äta och dricka och så vidare. Idén kallades komiskt nog ”Mota Olle i Grind.”

Projektet gick emot hans egen övertygelse om att patienter kan ta eget ansvar för sin hälsa.

– Min kritik av det där har nästan uppfattats som att jag inte värdesätter den tekniska delen (av sjukvården).

– Man tror att hälsa är när man är fri från sjukdom, men man kan ha dålig hälsa fast man inte har en sjukdom. Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdomar. Hälsa är något annat.

Vad är hälsa?

– Som en finsk professor sa: ”Man är vid hälsa när man kan fullfölja de mål man satt upp.”

Han ger liknelsen av en häcklöpare.

– Denne kan sänka sitt mål att bli mästare med den styrka han har eller träna upp den så att han vinner. Häckarnas höjd kan alternativ sänkas. God hälsa kan grovt sett ses som känsla av jämvikt mellan vilja, förmåga och yttre förutsättningar.

Olle Hellström berättar att när man söker läkare brukar de fysiska frågorna överväga vid 60 procent av fallen och i 40 procent de psykiska.

– När min mamma var nedstämd och hade ont i magen tittade de på magsyran och gav tabletter för det. Men hennes verkliga problem var mest att hon inte kunde sätta ord på sin känsla av tomhet efter dotterns död.

Han säger att han myntat uttrycket “Kroppen talar när ord saknas.”

– När en människa kommer till vården med problem om skilsmässa, arbetslöshet, konflikter på jobbet... För att överhuvud taget då kunna göra sig förstådd av en läkare måste man ha nåt mätbart. Och det passar ju läkare som har den kunskapen. Man kommer överens om fel sak och så får man kanske medicin som inte behövs.

Han instämmer i att han tecknar en delvis pessimistisk bild av mötet mellan vård och vårdsökande, där tiden inte alltid finns att komma till roten med det onda.

Och han ogillar sjukvårdens IT-lösningar, där mötet med patienten sker på distans och ögonkontakten saknas. Tekniken i sig är det inget fel på, säger han.

De humanistiska värdena borde i stället få ta större plats i sjukvården.

– Många unga allmänläkare i dag är oerhört duktiga och engagerade, men man gör inte karriär på det humanistiska, det som inte går att mäta, redovisa.

Hellströms första bok kom ut 1994 och heter Vad sjukdom vill säga.

– Den har samma tema som jag har haft hela livet.

Ett tema han även torgfört i den offentliga debatten, i branschtidningen Dagens Medicin skriver Hellström 2016 i en debattartikel bland annat att: ”I första vårdkontakten bör patienter möta läkare som kan skilja mellan existentiella dilemman och kroppsligt betingad ohälsa”.

Och för närvarande arbetar han på en självbiografi i bokform, som rör sig runt samma tankegångar.

Han säger att all personal under hans yrkesverksamma år har blivit bättre på att lyssna in och förstå patienten.

– Mitt i alltihop är mediciner ibland oerhört värdefulla. Jag är inte emot den fantastiska vetenskapen – jag tror att det också behövs ögonkontakt och förmåga att lyssna.

Anledningen till att själv blev kvar så länge i vården berodde till stor del på arbetsmiljön och de fina arbetskamraterna. Han trivdes i Borlänge de sista åren.

– Duktiga sköterskor och psykologer tog ansvar. De såg till att det blev förändringar till det bättre.

Han konstaterar att ökad kvalitet i sjukvården kräver resurser, men marknadskrafter har dränerat vårdens ekonomi.

I mars var Olle Hellström inbjuden av PRO i Gagnef för att föreläsa om sina år som läkare och den syn han har på hälsa och mötet med patienten. Han berättar att föreläsningen, liksom en planerad studiecirkel, fick ställas in på grund av den pågående pandemin.

Under tiden arbetar han vidare med sin kommande självbiografi, där utgivning planeras till nästa år.

Erfarenheter lagras hela livet, säger Olle.

Än i dag är orsaken till hans systers död en öppen fråga.

– Min enda systers död och läkares okunnighet påverkade min mamma och satte troligen spår i mig.

Mer om Olle Hellström

Bor: Djurås

Familj: Hustru, fyra barn och åtta barnbarn

Aktuell: Fyller 80 år den 1 juni

Om 80-årsfirandet: Det stora kalaset med hela familjen får tas senare hälsar Olle, tills pandemin och nuvarande restriktioner om resande och sociala kontakter lättat

Kopplar av med:

– Jag har byggt ett växthus i Gagnefsmodell, en idé om sparsamhet och “ta vara på ting” – den består av gamla fönster. Jag är intresserad av trädgård och så går jag väldigt mycket ute i skogen och lyssnar på ljudböcker.

Favoriten är Selma Lagerlöf