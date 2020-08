Olle Ekman: "Skicklig uppvisning av Gadd"

Under slutet av augusti och en bit in i september siktar Borlänge Live på att arrangera en rad spelningar på utescenen Athena nära Cozmoz. De kallar arrangemanget för ”coronasäkrade konserter”. Under fredagskvällen var Eric Gadd först ut att uppträda – som vanligt under de numera välkända restriktionerna på högst 50 personer.

Med sina 33 år i bagaget som soulmusiker av toppklass var det länge sedan ett nytt album kom ut. Däremot släpptes en EP under 2019, men med mestadels redan släppt material i ny version. Trots relativt få nyheter vad gäller ny musik visar Gadd alla tecken på kvalitet, något den svenska publiken kunde se och höra under hösten 2018 då han gästade Så mycket bättre.

Kvällens låtlista inleds med den klassiska Do you believe in me. Under den 30 år gamla soul-hiten blir man genast varse om karlns mycket speciella röstresurser, nämligen de ljusa och vassa tonerna som hans låtar ofta bygger på. Hans signum, det vill säga falsetten, sitter där den ska både i styrka och tonsäkerhet.

Gadds röst är skarpare än laser och kräver öronproppar av hög prestanda. Hans kapacitet som vokalist har uppenbart åldrats med stor värdighet sedan debuten 1987 och allt han tidigare spelat in kan han även framföra live, dessutom i andra tappningar och med extra krydda i sången. Något som imponerar rent musikaliskt är att han med lätthet växlar mellan elgitarr, bas och akustisk gitarr för att kunna få fram olika element i låtarna. Detta är snyggt och smart på alla sätt men även något som krävs då Gadd uppträder helt utan andra musiker.

Det bästa svänget för kvällen klämmer han fram under låten Excuse me hallelujah från 1991. Där visar han prov på en känsla för rytm och hur en låt kan göras om för att fungera som soloakt. Vad som annars är en pop-aktig låt, med viss känsla av gospel, blir istället ett tungt och rytmiskt nummer framfört på bas med sång i ny tappning.

Ett högt betyg är givet denna kväll. Förutom en pricksäker sånginsats, bra sväng och stor musikalitet är hans val av scenkläder något som adderar till upplevelsen. Iförd helvitt à la Miami Vice känns allt på sin plats och hela Gadds tema knyts ihop till en solid upplevelse med röd tråd och lekfull musikalitet.

Eric Gadd

Athena/Blackbox, Borlänge

28 augusti kl. 18:00

Publik: 18

Betyg: 4