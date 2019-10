OL-veteraner tävlade i Borlänge och i Sala

Under 25 tisdagsförmiddagar med början 16 april har det anordnats Veteranorienteringar i Dalarna. Men nu är det slut för i år.

INSÄNT. Årets sista tävling var en sprintorientering i park- och bostadsområdet söder om Bergebo motionscentral i Borlänge med Domnarvets GoIF som arrangör den 22 oktober. Ett drygt 100-tal kom till start.

De tappra som inte fått nog deltog när Sala OK arrangerade en veteranorientering två dagar senare. Där representerade 31 av 186 startande Dalaklubbar från Mora i norr till Avesta i söder.

Resultat: Bana A. 4,6 km. (30 startande) 1.Jan Gottfridsson Norbergs OK 41:14 2.Mats Lundberg Dalaportens OL 41:31 Bana B. 3,8 km. (41) 1.Stig Borg Ärla IF 38:54 3.Lasse Kokkonen Långshyttans AIK 40:55 4.Lars Lunden Avesta OK 41:41 5.Lennart Lundgren 42:46 6.Harry Enberg Västerbergslagens OL 43:03 7.Olov Söderqvist Dalaportens OL 43:29 Bana C. 3,1 km. (63) 1.Hans Aurell Gävle OK 34:44 2.John Sivars Dalaportens OL 38:09 4.Ulf Löfgren Stora Tuna IK 39:27 5.Karl-Erik ”KEA” Andersson IFK Mora OK 39:23 8.Leif Björkman Dalaportens OL 41:41 Bana D. 2,2 km. (45) 1.Lilian Orvendahl Heby AIF 30:32 3.Ann-Sofi Sandvik Avesta OK 32:22 Bana E. 1,3 km. (8) 1.Leif Nilsson Västerås SOK 20:48 3.Ulla Nykvist Rembo IK 22:56.