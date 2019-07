Okända detaljerna när Boork tvingade Moraspelarna ut i vildmarken: "Fick mjöl och salt"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #9, som släpps måndag 29 juli. Finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

1989 valde Christer Olsson att lämna tryggheten i Arboga för att spela under Leif Boork i Mora IK.

Det blev till slut tre år i Dalarna.

En tid som Olsson menar formade honom som spelare.

– Den träning som bedrevs där (i Arboga) var att man sprang milen och gjorde lite bänkpress och grejer. Det här var något helt annat. "Leffe" (Boork) hade värvat ihop ett ungt lag, som var mellan 17 och 22-23 år. Vi hade två spelare som var över 25 år.

– Vi tränade hårt. Även vetenskapligt, säger han i podden.

Hur då?

– Det var inte bara träna för att göra av med tid. Det var vissa träningssaker på förmiddagarna, andra på eftermiddagarna. Det skulle pusslas ihop och det var verkligen heltäckande. Det var tung styrketräning. Vi var många spelare från de åren som tack vare den träningen och "Leffe" senare blev SHL-spelare.

Hur märkte du att Leif Boork var annorlunda i sin ledarstil? För det har vittnats om att han haft metoder som varit kontroversiella.

– Mm, så var det då också. Men jag hade en drivkraft att vilja bli bra och han drev på oss hårt. Jag litade på honom. Gör jag rätt saker kommer jag bli bra, även fast det var jävligt tufft emellanåt. Vissa saker var kanske inte fysiologiskt rätt heller, det handlade mer om att tuffa till sig mentalt.

Vad kunde det vara?

– Vi hade några överlevnadsmarscher som var knallhårda. Det var övernattningar under bar himmel, iskalla vattendrag som skulle korsas, man lutade sig ut över bergsväggar för att klättra och man fick göra saker som man tyckte var obekväma.

Arto Blomsten, tidigare backklippa i Djurgården och numera expert i C More, har tidigare berättat om hur spelarna i Dif prövades mentalt och fysiskt under Leif Boorks överlevnadsmarscher.

Utan mat skulle laget tillsammans klara sig i vildmarken, samtidigt som de avverkade mil till fots.

Vissa nätter sov de knappt och menyn under de dagarna bestod av det naturen kunde erbjuda – bland annat orm.

– Jag fick uppdraget att göra det – jag sprättade upp ormen och skinnflådde den, och sedan kapade vi den i mindre bitar så att alla fick smaka av köttet, har Blomsten sagt i C Mores hockeypodd.

– Vi fångade också två grodor som vi hade ihjäl och sedan gjorde i ordning. Det går inte att säga vad varken ormen eller grodorna smakade – det var ihopblandat med allt möjligt som lav, blåbär, enbär och tallbarr i den här soppan.

Christer Olsson är inte säker på om Mora under den perioden nödvändigtvis blev ett bättre hockeylag tack vare den minst sagt annorlunda försäsongsträningen, men han är övertygad om att det var en värdefull prövning för varje individ.

– Vi fick inte äta orm, men det var ungefär samma upplägg. Vi hade en fallskärmsledarkapten som ledde operationen över flera dagar. Vi fick med oss mjöl och salt. Sedan fick vi hitta vatten själva, så vi kunde baka pinnbröd.

Det var det enda ni fick med er?

– Ja, det var tufft på riktigt. Vi gick långa sträckor också. För sammanhållningen i gruppen och att vi skulle ta hand om varandra. Vissa tycker kanske att det inte har med hockey att göra, men många i den gruppen blev bra hockeyspelare.

Gav det någon effekt? Svetsades ni samman?

– Ja, absolut. Jag var dessutom ny. Det var flera andra som kom dit samtidigt. När man ligger hopkrupen under ett vindskydd, det regnar och är kallt ute, och man ligger bredvid varandra för värme så lär man känna varandra.

