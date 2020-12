Ökad brandrisk i jul – så undviker du faran i hemmet: ”Kan leda till en stor brand”

Månaderna december och januari är då SOS Alarm tar emot flest samtal om bostadsbränder. Det gäller även i Dalarna, som väntas få uppåt 45 larmsamtal under månaderna vilket motsvarar omkring fem samtal i veckan.

I hela landet får SOS ta emot totalt 1 400 larmsamtal om bränder i december och januari.

”Under julen vill vi gärna ha besök av tomten men helst inte av brandkåren. December och januari är de månader när det sker flest bostadsbränder i Sverige till följd av firanden, matlagning och fyrverkerier. Genom kunskap, förberedelse och vaksamhet kan man minska risken för bränder i sitt hem”, säger Helena Spets, platschef på SOS Alarm, i ett pressmeddelande.

Enligt statistik från SOS Alarm och försäkringsbolaget If missar många den största brandrisken under december och januari.

Nästan alla, 96 procent av svenskarna, tror att det är levande ljus som är den vanligaste orsaken till bränder under julen. Endast 13 procent tror att det är matlagning, visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av If.

”Många av våra traditionella rätter, som julskinkan, tillagas under en lång tid – ibland till och med över natten utan uppsikt. När många kök går på högvarv i julstöket kan spisfläkten vara en oväntad källa till bränder. Om lager av fett från matlagning samlats i filtret i fläkten kan en eld på spisen snabbt förvärras, och om man har riktig otur kan den sprida sig till andra delar av huset via fläktkanalen, vilket kan leda till en stor brand”, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande arbete på Försäkringsbolaget If.

Enligt undersökningen slarvar svenskarna med att rengöra spisfläkten. Nästan en femtedel rengör fläkten bara en gång per år, 15 procent gör det mer sällan än en gång per år, och sex procent gör det aldrig.

Årets enskilt största dagar för brandrisk när det gäller bostadsbränder är nyårsafton och nyårsdagen.

FAKTA/ Om undersökningen:

1 004 personer har deltagit i undersökningen om brandsäkerhet, som genomfördes av Novus på uppdrag av Försäkringsbolaget If. Frågan som ställdes var "Vad tror du är vanligaste anledningen till bränder under julen?".