OK Kåres Lisa Risby vassare än Tove Alexandersson i SM-kvalet: "Otroligt svår terräng"

Det blev ett tufft kval i den kuperade skogsterrängen i Nödinge norr om Göteborg. Även Stora Tunas Tove Alexandersson vittnade om det efter sitt kval med fjärde bästa tid (42.52).

– Det gick riktigt dåligt. Det var ganska bökigt och knixigt, men bitvis fint, säger hon till Svensk Orientering.

Snabbast tid av alla damer var OK Kåres Lisa Risby som gick i mål efter 41.01.

– Det är en otroligt svår terräng, väldigt tuff och krävande. Det var mycket vägval och man känner sig aldrig riktigt säker på det man gjort, säger Risby till Orienteringsmagasinet.

Stora Tunas Emil Svensk tog sig också vidare till finalerna men hade svårt att uppskatta terrängen.

– Det var grönt och kuperat och allt möjligt. Det var så långt ifrån det jag gillar som det går att komma, men jag tog mig runt och tog mig vidare så det var väl bra det, säger Emil Svensk.

Vilma von Krusenstierna, OK Kåre, som SM-debuterade mot seniorerna klarade också av kvalet på tiden 48.55.

Finalen i medeldistans avgörs på lördag och den långa på söndag.

RESULTAT/SM-KVAL ORIENTERING

D21E kval A: 1) Lisa Risby, OK Kåre, 41.01, 3) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, +1.51, 9) Vilma V Von Krusenstierna, OK Kåre, +7.54, 11) Magdalena Olsson, Stora Tuna OK, +10.26, 13) Matilda Eriksson, OK Kåre, +14.25, 17) Maria Björklund, Stora Tuna OK, +18.28, 21) Sara Johansson, Domnarvets GOIF, +22.53.

D21E kval B: 1) Alva Olsson, Linköpings OK, 42.54, 14) Jenny Nyberg, OK Kåre, +10.57, 15) Johanna Börjesson Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna, +11.02, 19) Jessica Halliday, Domnarvets GOIF, +12.56.

D21E kval C: 1) Helena Bergman, OK Ravinen, 43.44, 15) Magdalena Hajkova, Malungs OK Skogsmårdarna, +10.32, 16) Jennie Börjesson Eriksson, do, +12.52, 17) Sarah Persson, do, +15.10.

D21E kval D: 1) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, 42.05, 12) Rebecka Heinrup, Stora Tuna OK, +13.03, 13) Olha Panchenko, IFK Mora OK, +13.59.

H21E kval A: 1) Gernot Ymsén, OK Pan-Kristianstad, 37.19, 7) Emil Svensk, Stora Tuna OK, +2.31, 8) Jesper Svensk, do, +4.05, 22) Manuel Mexia de Almeida Horta, Malungs OK Skogsmårdarna, +11.02, 29) Jimmy Larsson, do, +13.30.

H21E kval B: 1) Johan Ek-Larsson, Södertälje-Nykvarn OF, 35.18, 2) Henrik Johannesson, Stora Tuna OK, +0.55, 7) William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna, +2.24, 16) Artem Panchenko, IFK Mora OK, +6.46, 20) Ludvig Åhlund, Malungs OK Skogsmårdarna, +8.29, 27) Oskar Sandberg, do, +11.50, 37) Dag Stridh, do, +28.29.

H21E kval C: 1) Joakim Svensk, Stora Tuna OK, 37.33, 7) Isac Von Krusenstierna, OK Kåre, +1.51, 19) Jonas Gustafsson, do, +6.53, 21) Daniel Hájek, Malungs OK Skogsmårdarna, +7.18, 32) Charlie Stolt, IFK Mora OK, +14.46.

H21E kval D: 1) Albin Ridefelt, OK Linné, 36.04, 13) Filip Wadsten, Malungs OK Skogsmårdarna, +4.53, 14) Olle Kalered, Stora Tuna OK, +4.55, 33) Thomas Landqvist, Malungs OK Skogsmårdarna, +14.11.

D18E kval A: 1) Elsa Sonesson, Falköpings AIK OK, 30.15, 3) Vendela Söderqvist, OK Kåre, +1.17, 6) Tilda Golsäter, Korsnäs IF OK, +4.56, 9) Maja Bergqvist, do, +6.33, 12) Elsa Nilsson, Domnarvets GOIF, +7.18, 14) Elsa Göras, Leksands OK, +7.31, 16) Klara Andersson, Domnarvets GOIF, +9.29.

D18E kval B: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 27.45, 23) Karin Wedman, Västerbergslagens OL, +25.20, 29) Elsa Forsgren, do, +1.00.01.

D18E kval C: 1) Emma Ling, IK Hakarpspojkarna, 30.23, 14) Tuva-Cajsa Spik, Leksands OK, +13.06, 24) Alma Wallman, Västerbergslagens OL, +28.32, 26) Tyra Dernfalk, do, +46.11.

D18E kval D: 1) Hilda Holmqvist Johansson, IK Hakarpspojkarna, 27.35, 7) Emma Eliasson, Domnarvets GOIF, +9.56, 21) Kajsa Ivarsson, Västerbergslagens OL, +22.11, 25) Julia Bosell, OK Kåre, +32.20.

H18E kval A: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 26.16, 11) Albin Gezelius, IFK Mora OK, +9.22.

H18E kval B: 1) Felix Bäckstäde, Visborgs OK, 32.02, 19) Henry Svens, Västerbergslagens OL, +12.05, 22) Markus Halvarsson, Leksands OK, +13.18, 24) Klockar Eskil Nääs, do, +16.29.

H18E kval C: 1) Jesper Johansson, OK Löftan, 32.27, 7) Henrik Petrisi, Västerbergslagens OL, +4.03.

H18E kval D: 1) Noel Braun, Växjö OK, 28.30, 7) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, +5.50, 10) Simon Karlsson Holmer, IFK Mora OK, +7.20, 12) Jonas Carlsson, Stora Tuna OK, +8.39.