Nytt superresultat – Gifting efter galna avslutningen i VM: "Skönt att komma hem nu"

Isak Gifting erbjöds ett korttidskontrakt av österrikiska fabriksteamet GasGas mitt i MX2-VM-säsongen.

Betänketiden blev kort.

Grycksbosonen åkte ner till italienska Mantova i september i hopp om att kunna visa upp sig, men det blev så mycket mer än så.

Därefter har Isak Gifting radat upp topp tio placeringar i VM-cirkusens andra halva och i avslutningen i Italienska Pietramurata slog han till med en tredjeplats i det sista heatet för säsongen.

– Det är helt fantastiskt. Det har varit en härlig resa, men det ska bli så himla skönt att komma hem nu, säger han.

Trots att Gifting bara körde knappt halva VM-serien slutade han elva i totalen – bara en placering bakom landsmannen Alvin Östlund som kört åtta fler tävlingar.

En sanslös debut av Isak Gifting.

Det har varit intensiva dagar, veckor och månader på några av världens tuffaste motocrossbanor i den absolut hårdaste konkurrensen.

– Det har varit jätte- jättebra. Men, det har varit tufft alltså. Både mentalt och fysiskt. Samtidigt har det gått precis som jag vill. Jag har nått bra resultat och jag längtar faktiskt redan efter nästa säsong.

Efter Giftings framfart stod det redan klart för en och en halv vecka sedan att österrikiska teamet ville förlänga kontraktet.

Därefter väntade ytterligare tre deltävlingar och på söndagen avslutades VM-serien.

– Det rullade bara på idag. Jag slutade sexa i första heatet idag, vilket är bra. I det andra gick det ännu bättre med en tredje plats. Jag är jättenöjd med det.

Säsongen har precis tagit slut, men tankarna på nästa säsong finns redan där.

– Vi kommer att åka hem nu direkt. Det ska bli skönt med lite helt ledigt. Jag ska bara umgås med familj och vänner. Jag har inte sett dem på 2,5 månader nu så det ska bli skönt att få komma hem.

Någon särskild mat du är sugen på när du kommer hem?

– (Skratt) Ja, det hade varit riktigt fint med en ordentlig hamburgare. Det hade varit gott.

Efter några veckors ledighet väntar sedan en ny försäsong.

– Det blir helt ledigt in i december i all fall, sedan kommer jag att börja träna igen. Sedan får vi se när VM-serien börjar igen. Det är lite oklart just nu. Hur som helst ska jag se till att komma väl förberedd.