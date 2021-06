Nytt mångmiljonbidrag till Magasinet – nio miljoner på fem år: ”Ett helt ovillkorat bidrag för kulturstöd”

Kommunens bidrag till Magasinet under perioden 2014 till 2021 på totalt tio miljoner, uppdelat på 1,25 miljoner per år under åtta år bröt mot kommunallagen. En förstudie inleddes för att utreda hur man skulle gå vidare.

Nu har Falualliansen kommit med ett budgetförslag som ger Magasinet ett nytt bidrag på 1,8 miljoner kronor om året. I fem år. Totalt nio miljoner till.

Joakim Storck (C), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande förklarar skillnaden mellan det gamla, olagliga bidraget och det nya bidraget till kulturföreningen Magasinet.

– Det är tillåtet att ge bidrag, exempelvis har Region Dalarnas kultur- och bildningsnämnd gett bidrag till Magasinet i flera år.

– Då ger man ett bidrag för att de ska hålla på med kulturverksamhet, kanske specificerat det som samtidskultur eller liknande.

Bidraget som visade sig strida mot kommunallagen ansåg man hade för många specificerade inslag. Det nya bidraget har färre villkor menar Joakim Storck.

– Man har inte en beställning på vad man ska göra för pengarna, utan det blir som ett bidrag för att de ska hålla på med konstnärlig verksamhet.

Det är två olika saker menar han.

– Så fort man kommer in på det här att kommunen säger att ”vi vill att det ska ordnas vissa typer av utställningar eller det och det och det”. Då är mer att betrakta det som en beställning, och då ska det handlas upp. Som vi ser det idag i alla fall.

– I det här fallet är det ett helt ovillkorat bidrag för kulturstöd, för att de ska bedriva kulturverksamhet.

Kommunen kommer att följa upp det nya bidraget och se hur pengarna används på ett eller annat sätt förklarar Joakim Storck.

– Kommunstyrelsen kommer säkert vara intresserad att höra vad Magasinet gör om det här blir klart. Men då kommer det inte att vara utifrån utgångspunkten att ”Har ni gjort det ni har lovat?”. Utan då är det mer att man är intresserad av att se vilken fin verksamhet ni bedriver.

Joakim Storck menar att hela debatten kring Magasinets ekonomiska stöd från kommunen grundar sig i att det har, som han själv säger, funnits en del som har ifrågasatt bidraget.

– Hela den här kritiska debatten som varit har handlat mycket om att det funnits de som har ifrågasatt att ”ni har ju lovat att ni skulle göra just det här och det har ni inte gjort”.

– Det är en debatt som inte kommer kunna vara möjlig, och man kan inte ställa den typen av krav om man ger ett bidrag.

Storck berättar också att man tittar på vad man har för kriterier i regionen när man ger kulturbidrag, och om man kan använda det som förebild.

– Det är viktigt att säga att det här är inte klart, det återstår fortfarande diskussioner med Magasinet ifall det här är en lösning som blir bra.

– Det har ju funnits en arbetsgrupp och en politisk styrgrupp som har tittat på det här som har landat i att det här är nog ändå den inriktning som känns bäst.

Bidragsförslaget som alliansen har lagt och som ger Magasinet ett stöd på 1,8 miljoner om året kan bli verklighet snart menar Joakim Storck.

– Ska det här bli av, så tänker vi oss att ta beslut under hösten, eller direkt efter sommaren kanske, eller det kan till och med bli före.

– Men oavsett när vi fattar ett slutligt beslut i frågan ska det vara långsiktigt, då behöver vi budgetera det inför nästa år. Så vi var tvungna att avsätta medel nu i budget för att det inte ska behöva hanteras vid sidan om i reserven eller något sånt.