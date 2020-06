Nystartade Lugnets hembygdsförening jobbar för att förändra planerad asfaltsbana: "När man har lagt ut asfalten så är det för sent"

Det har varit många turer kring den planerade asfaltsbanan på Lugnet. Miljöpartiet har försökt att tillfälligt stoppa asfalteringen för att utreda frågan ytterligare men utan framgång. Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Svante Parsjö Tegnér, har tidigare berättat för DT att en omdragning skulle vara oerhört svårt att genomföra i praktiken av både juridiska och ekonomiska skäl. LUFAB:s VD, Anders Nordlund, håller med om att en omdragning skulle kunna äventyra hela projektet.

Lugnets hembygdsförening är av annan åsikt och har inte gett upp hoppet. Göran Fält är tillförordnad ordförande och han berättar att intresset har varit stort.

– Många reagerar på kraftiga ingrepp och tycker att asfaltsgator inte hör hemma i naturreservat. Vi har en informell grupp på Facebook (äppelkriget) som har 137 medlemmar. Vi har fått mycket glada tillrop, säger Göran Fält.

Nu brinner det i knutarna för Lugnets hembygdsförening som vill värna om natur- och kulturmiljön i naturreservatet.

– Anläggandet av asfaltsbanorna har skapat en akut situation för oss som vill värna om det ålderdomliga jordbrukslandskapet i naturreservatet. Det blev akut när folk började se att banorna plötsligt byggdes på ett sätt som verkar väldigt ingripande, berättar Fält.

Lugnets hembygdsförening menar på att föreningsliv är ett bra sätt att påverka asfaltbanan i Lugnet och att det behövs röster som värnar om natur- och kulturmiljön.

– Mycket av demokratin och inflytande sker genom föreningslivet. Det behövs en motpol, eller ett komplement till de krafter som bevakar idrottens intressen. Idrottsintresset bevakas väl av kommunen, LUFAB och aktiva idrottsföreningar men reservatet står på tre ben. Idrottslivet, friluftslivet och kulturmiljön – då behöver friluftslivet och kulturmiljön också sina försvarare, menar Fält.

Göran Fält berättar att medlemmar i föreningen har gjort fynd som de tror vara kvarlevor från en svunnen tid.

– Vi har sett spår och skärvor, till och med en liten figur i lera som har kommit upp när grävskoporna har varit där, som bara ligger slängda runt omkring. Vi ser väldigt allvarligt på att man går fram så hårt utan att ha koll på vad man gör.

Hembygdsföreningen skulle gärna se en annan utformning av asfaltsbanan och än är det inte för sent, menar de.

– Så länge inte grävskoporna har rullat ut så ser vi möjligheten att hitta en annan sträckning för banorna. När man har lagt ut asfalten så är det för sent. Då har man omvandlat landskapet för en mycket lång tid framöver. Det är ett landskap som har formats under flera hundra år och under några månader så kommer man att skada det kraftigt, säger Göran Fält.

Göran Fält ser fler ändamål med föreningen, bortom att agera för en ny utformning av Lugnets asfaltbana.

– Vi vill försöka utveckla området. Anordna vandringar och kalla in experter som kan berätta om områdets historia. Vi har ingen hembygdsgård än, men det är ett intressant område där många rör sig – jag ser möjligheten att utveckla föreningen runt Lugnet, berättar Fält.