Nygammal butik flyttar in i tom lokal – mitt på gågatan: "Mer än dubbelt så stort som tidigare"

Det är ett glatt gäng som möter upp utanför Storgatan 28.

Inne i butikslokalen, som fram till i våras huserade Sivs Spel & Tobak, har det skett stora förändringar.

– Vi har hållit på i två månader och gjort det mesta helt själva. Allt är återbruk eller köpt i andra hand, förklarar kvintetten bakom butiken.

Kvintetten består av familjen Hedberg – Angelica, Susanne, Kim och Rebecca – och deras goda vän Elizabeth Jansson.

– Vi har tur som har gubbar som hamstrar. Nu kommer deras grejer till användning, skrattar Susanne och Elizabeth och kastar ett öga mot inredningen i butiken.

Även om själva butikslokalen är ny så har second hand-rörelsen faktiskt redan ett drygt år på nacken. Sedan förra hösten har Vasalunden Second Hand tagit emot och sålt vidare kläder i en källarlokal i just Vasalunden – belägen under Susanne Hedbergs Hälsogränden.

Med flytten till centrum, och det medföljande namnbytet, hoppas man kunna ta emot mer kläder och locka ännu fler kunder.

– Den här lokalen är mer än dubbelt så stor som den tidigare. Och så ligger den ju mitt på stan, säger Angelica och blickar ut över Storgatan.

Än så länge bedrivs allt arbete helt ideellt, då pengarna som kommer in behövs för att täcka kostnaderna för lokalhyra, marknadsföring och kassasystem.

Ledstjärnan att bidra till en mer hållbar shopping räcker dock gott, tycker kvintetten.

– Det är för mycket slit och släng i dag. Jag har sett folk som har slängt helt nya kläder på tippen, säger Rebecca.

Season Second Hand kommer heller inte att köpa in några kläder, utan de som lämnar in sina plagg får i stället en slant tillbaka i form av återbäring efter att butiken tagit provisionen som behövs för att driva verksamheten.

– Tanken är att allt ska vara cirkulärt. Man ska känna att kläderna har ett värde även när man själv har slutat använda dem, säger Angelica.

Öppettiderna är i inledningsskedet spikade till tisdag–fredag 11–18 samt lördagar 10–15.

Samtliga i kvintetten kommer, vid sidan av sina vanliga jobb, hjälpas åt att bemanna butiken.